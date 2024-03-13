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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بكاميرا 108 ميجابكسل.. سعر وحش Poco الجديد من شاومي

Poco X6 Neo
Poco X6 Neo

أطلقت العلامة التجارية بوكو Poco، التابعة لشركة شاومي Xiaomi الصينية، هاتفا ذكيا جديدا اليوم، الذي حصل على ميزات منافسة بالنسبة لسعره.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت "بوكو" هاتفها الجديد Poco X6 Neo، بلون عصري جذاب وهو "الذهبي" او ما تطلق عليه الشركة اسم "البرتقالي المريخي"، الذي يتميز به إصدار "ريدمي نوت 13 آر برو" من شاومي.

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سعر ومواصفات شاومي Poco X6 Neo

ويعد Poco X6 Neo، أول هاتف Neo في عائلة "بوكو" يأتي مزودا بمعالج ميدياتك الرائد Dimensity 6080، الذي يقدم دعما لتقنية 5G، ويقترن مع 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

وجاء هاتف شاومي Poco X6 Neo، مع شاشة كبيرة تقدم مليار لون من نوع  AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع يصل إلى 1000 شمعة، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 5.

Poco X6 Neo

ويتمتع هاتف شاومي Poco X6 Neo، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف شاومي Poco X6 Neo، بواجهة المستخدم MIUI 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 13، ويحزم الهاتف بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 33 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 70 دقيقة.

Poco X6 Neo

وتشمل الميزات الأخرى، بهاتف شاومي Poco X6 Neo، على  منفذ شحن USB-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر، ويأتي الهاتف الذكي أيضا مزودا بمكبر الأشعة تحت الحمراء، ومكبر صوت استريو، ودعما لمقاومة الغبار ورذاذ الماء وفقا لمعيار IP54، كما يحتوي على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج بزر الطاقة لفتح الهاتف بدون كلمة مرور.

ويتوفر هاتف شاومي Poco X6 Neo، للبيع في الهند، بثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والبرتقالي المريخي (الذهبي)، مقابل سعر يبدأ من 190 دولار (أي ما يعادل 9.252 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.

 Poco X6 Neo
شاومي Poco POCO X6 Neo Poco X6 Neo سعر مواصفات Poco X6 Neo

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