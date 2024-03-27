برخص التراب.. شاومي تطلق موبايل Poco بتصميم فخم وسعر لقطة

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، أحدث إصداراتها منخفض التكلفة، ضمن العلامة التجارية بوكو Poco، الذي يتميز بمواصفات وتصميم مألوف لهاتف Redmi A3 وسعر رخيص.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف شاومي الجديد Poco C61، بجزيرة كاميرا دائرية الشكل مشابهة لإصدارات الشركة الرائدة "شاومي 14 ألترا"، تضم كاميرا رئيسية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة مساعدة غير محددة وفلاش LED.

سعر ومواصفات هاتف شاومي Poco C61

ويأتي هاتف شاومي Poco C61، مع شاشة كبيرة من نوع LCD ، بقياس 6.71 بوصة، وبجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 720 × 1650 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع يصل إلى 500 شمعة، ومحمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3.

Poco C61

ويتم تشغيل هاتف شاومي Poco C61، بواسطة معالج ميدياتك Helio G36، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويقترن مع 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وذاكرة تخزين بسعة 64 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Poco C61

ويتمتع هاتف شاومي Poco C61، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 وات، وتشمل الإضافات الأخرى بالهاتف ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 مليميتر.

Poco C61

ويعمل هاتف شاومي Poco C61، بواجهة المستخدم MIUI 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 14، ويتوفر بثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق والأخضر، مقابل سعر يبدأ من 90 دولار (أي ما يقرب من 4.300 جنيه مصري)، للنسخة بسعة 4 رام + 64 جيجابايت، بينما يبلغ سعر النسخة بسعة 6 رام + 128 جيجابايت حوالي 108 دولار (أي ما يقرب من 5.160 جنيه مصري).

