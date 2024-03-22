بمواصفات ثورية.. شاومي تطلق أحدث هواتفها للنساء فقط

أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الذكي الجديد Xiaomi Civi 4 Pro ضمن تشكلية "سيفي" المخصصة للنساء فقط، والتي تزودها الشركة بتصميم جذاب ومواصفات ثورية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف شاومي الجديد Civi 4 Pro، كـ أول جهاز مزود بمعالج كوالكوم الجديدSnapdragon 8s Gen 3، كما أنه يتميز بكاميرا خلفية ثلاثية تحمل علامة شركة Leica الألمانية، وكاميرات سيلفي مزدوجة بدقة 32 ميجابكسل، وهيكل رفيع وخفيف الوزن بتصميم رائع وألوان جذابة.



سعر ومواصفات شاومي Civi 4 Pro

زودت شاومي الجزء الخلفي من هاتف Civi 4 Pro، بجزيرة كاميرا دائرية الشكل تحيطها حلقة معدنية متماشية مع لون الجهاز، الذي يتوفر في 4 ألوان عصرية جذابة تضم الأخضر والأزرق والأسود والزهري.

Civi 4 Pro

ويتميز هاتف شاومي Civi 4 Pro، بشاشة AMOLED يبلغ قياسها 6.55 بوصة، وبدقة 2750 × 1236 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودرجة سطوع تبلغ 3000 شمعة، وتغطي الشاشة الطيف اللوني DCI-P3، مع دعما لتقنية +HDR10 و Dolby Vision، وتتميز بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

وتعد الكاميرا الأمامية من أبرز مميزات الهاتف، فهو مزود بكاميرا مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 32 ميجابكسل، متصل بعدسة واسعة المجال بدقة 32 ميجابكسل، وتدعم أوضاع تصوير مختلفة.

Civi 4 Pro

وبالنسبة للكاميرا الخلفية، يتميز هاتف شاومي Civi 4 Pro، بكاميرا رئيسية مزودة بعدسات من Leica بدقة 50 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر سامسونج JN1، وكاميرا واسعة المجال بدقة 12 ميجابكسل ذات زاوية عريضة للغاية مع مجال تصوير يبلغ 120 درجة، وتضم جزيرة الكاميرا الدائرية فلاش LED واحد.

ويتم تشغيل شاومي Civi 4 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8s Gen 3، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

Civi 4 Pro

ويحزم هاتف شاومي Civi 4 Pro، بطارية بقدرة 4700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل خلال 40 دقيقة فقط، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة HyperOS، كما يضم نظام تبريد متقدم.

ويتوفر هاتف شاومي Civi 4 Pro، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 415 دولار (أي ما يعادل 19 ألف و400 جنيه مصري).