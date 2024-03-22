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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بسعر رخيص جدا.. تسريبات تكشف وحش Poco القادم من شاومي

صورة إرشيفية
صورة إرشيفية

تعتزم شركة شاومي، إطلاق إصدار جديد من سلسلة Poco، حيث كشفت صور مسربة تكشف عن تصميم الهاتف المسمى Poco C61، والذي سيأتي كـ خليفة للإصدار الذي أطلقته الشركة في أبريل الماضي تحت اسم Poco C51.

سيحتوي هاتف شاومي Poco C61، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.52 بوصة، بجودة عرض HD +، بدقة 720 × 1650 بكسل، تصل ذروة سطوعها إلى 500 شمعة، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

 

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سعر ومواصفات شاومي Poco C61

وسيأتي هاتف شاومي Poco C61، مع كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 8 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر VGA لعمق التصوير بدقة 0.8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

وسيتم تشغيل هاتف شاومي Poco C61، بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك، من نوع Helio G36، المطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويأتي مع معالج رسوميات PowerVR GE8320، ويوفر الجهاز خيارا من 4 أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، إلى جانب سعة تخزين داخلية تصل إلى 64 أو 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC.

Poco C61

وسيحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بسرعة 10 وات، ومنفذ شحن microUSB 2.0، وجهزته شاومي بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج بزر الطاقة.

وستطرح شاومي هاتف Poco C61، مقابل سعر يبدأ من 90 دولار (أي ما يعادل 4.198 جنيها مصريا) للطراز الأساسي بسعة 4 + 64 جيجابايت. 

Poco C61
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