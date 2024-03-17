بتصميم مميز.. تسريبات تكشف عن أرخص هواتف شاومي Xiaomi 14

نشرت بعض التقارير على الإنترنت معلومات تتعلق بمواصفات الهاتف الجديد الذي ستعلن عنه شركة شاومي Xiaomi قريبًا.

ويفيد تقرير جديد بأن شاومي تعتزم إطلاق هاتف جديد تحت اسم Xiaomi 14 Lite، والذي من المحتمل أن يكون بمثابة علامة تجارية جديدة لتشكيلة الشركة المعروفة باسم Civi 4، وتشير الشائعات إلى أن هذا الهاتف الذكي القادم سيشق طريقه قريبا إلى السوق الهندية.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 14 Lite

تشير بعض التوقعات إلى الهاتف الجديد قد يكون إصدار معدل من هاتف Civi 4، مصمم خصيصا للمستهلكين الهنود، حيث من المحتمل أن تعيد شاومي تسمية العلامة التجارية للهاتف أو تضيف تعديلات طفيفة وإطلاقه في الهند تحت اسم Xiaomi 14 Liteوفقا للاستراتيجية التي تتبعها الشركة باستمرار.

هاتف Civi 4

وفي حال كانت الشائعات صحيحة، فمن المتوقع أن يأتي هذا الهاتف كأرخص إصدار في تشكيلة شاومي الرائدة Xiaomi 14، والذي سيكون مزودا بعدد كبير من الميزات الجذابة والمواصفات العالية.

ومن أبرز هذه الميزات شاشة منحنية من نوع OLED، تتميز بدقة مذهلة تبلغ 1.5K ومعدل تحديث سلس للغاية يبلغ 120 هرتز.

وتشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة الإصبع ضمن الشاشة لمزيد من الأمان، ودعم NFC للمدفوعات بدون تلامس، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ونظام التشغيل Android 14 خارج الصندوق.

ويشاع أن الهاتف المرتقب Xiaomi 14 Lite سيأتي مزودا بكاميرا رئيسية متطورة من تصميم Leica، تضم مستشعر ضخم بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري للصورة (OIS)، وعلاوة على ذلك، قد يتميز الهاتف بإعداد كاميرا أمامية مزدوجة كاملة مع فلاش LED، على غرار إصدار شاومي Civi 4.

هاتف شاومي Civi 4

ومن حيث الأداء، من المتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi 14 Lite، مزودا بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 8s Gen 3، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0.

وقد يتضمن هاتف شاومي القادم بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع دعما للشحن السريع بقدرة 90 وات.