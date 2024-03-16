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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إمكانات جبارة وسعر رخيص.. مميزات موبايل شاومي Poco M6 الأفضل في فئته

Poco M6 5G
Poco M6 5G

يعد هاتف Poco M6 5G أحدث الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة من شاومي، والذي يحتوي على العديد من المواصفات الاستثنائية التي تقدمها تشكيلة Poco مقابل سعر منافس، سنقدم لك خلال السطور التالية أبرز مميزات هاتف Poco M6 والتي تجعله الأقوي في فئته.

أفضل ميزات موبايل شاومي Poco M6 5G

1. هاتف 5G ميسور التكلفة:

تعد أبرز مميزات هاتف Poco M6 5G، الذي يبلغ سعره 140 دولار(ما يقرب من 6.690 جنيه)، يدعم تقنية الجيل الخامس 5G، وهو سعر منافس جدا بالنسبة للهواتف الأخرى الموجودة بالسوق التي تدعم هذه التقنية.

 

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بكاميرا 108 ميجابكسل.. سعر وحش Poco الجديد من شاومي

 

وبفضل معالج ميدياتك Dimensity 6100+، يتيح لك هاتف Poco M6 5G، أداء كافة المهام والأعمال اليومية دون عناء، حيث يمكنك الاستمتاع بتنزيلات فائقة السرعة، ومشاهدة الأفلام دون تأخير، واللعب بأداء عالي مثل المحترفين.

Poco M6 5G

2. شاشة كبيرة بدقة عالية:

تم تجهيز هاتف Poco M6 5G بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.74 بوصة بدقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز، وهذا يعني أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، أو تصفح الويب، أو ممارسة الألعاب، أو التمرير عبر القائمة، يبدو سلسا للغاية.

3. عمر بطارية يدوم طويلا:

يتميز هاتف شاومي Poco M6 5G ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير وهي قادرة على أن تكفيك لمدة يوم كامل من الاستخدام الثقسل، وما يصل إلى يوم ونصف من الاستخدام في تصفح الإنترنت، كما تدعم تلك البطارية الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 67 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في غصون 44 دقيقة فقط.

Poco M6 5G

4. التصميم الرائع:

يتميز هاتف شاومي Poco M6 5G بتصميم أنيق ومريح بفضل ظهره المتدرج وشاشته النابضة بالحياة، بالإضافة إلى وزنه الخفيف الذي يبلغ 195 جراما فقط، ما يجعله سهل الحمل والاستخدام بيد واحدة.

5. كاميرا متطورة:

يتمتع هاتف شاومي Poco M6 5G، بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يمنحك صورا واضحة ونابضة بالحياة، في تلك الأحيان التي تكون فيها الإضاءة ضعيفة تمنحك الكاميرا أفضل دون أي تنازلات.
 

Poco M6 5G
شاومي Poco M6 POCO M6 5G شاومي Poco M6 Poco

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