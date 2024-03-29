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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مستوحي من SU7.. شاومي تطلق هواتف Xiaomi 14 بألوان أكثر فخامة

Xiaomi 14
Xiaomi 14

بعد إطلاق شاومي سيارتها الكهربائية Xiaomi SU7، منحت الهاتف الرائد Xiaomi 14، طرازات جديدة بألوان خلابة تحاكي ألوان السيارة الكهربائية SU7 المميزة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تأتي إصدارات Xiaomi 14 ذات الإصدار المحدود في 3 ألوان جديدة هي: النيزك الأزرق، ولافا أورانج، ووالرمادي، إلى جانب الألوان التي أطلقتها شاومي سابقا، باللونين الأزرق المائي والأخضر المخضر، اللذين يحاكيان الألوان الرئيسية للسيارة الكهربائية SU7.

 

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ويعد اللون المحدود لسلسلة Xiaomi 14 مستوحى من الجماليات الأنيقة لسيارة Xiaomi SU7، وتتميز هذه الأجهزة بإطار وسطي معدني أسود شديد اللمعان ولوحة خلفية زجاجية بألوان تتناسب مع السيارة، مما يضفي إحساسا بالرقي والتفرد.

Xiaomi 14

ويهدف التآزر التصميمي بين هاتف Xiaomi 14 وسيارة SU7 إلى تقديم تجربة جذابة ومتماسكة للمستخدمين عبر أجهزتهم التقنية.

وتشير التقارير إلى أن أسعار سلسلة Xiaomi 14 التي تأتي في إصدارات ملونة محدودة تتوفر بسعر يبلغ 692 دولار (أي ما يعادل 32.811 جنيها مصريا)، لهاتف Xiaomi 14 بتكوين تخزين بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، بينما يبلغ سعر طراز Xiaomi 14 Pro حوالى 830 دولار (أي ما يعادل 39.350 جنيه مصري).

سلسلة Xiaomi 14

مواصفات شاومي Xiaomi 14

يتميز هاتف Xiaomi 14، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.3 بوصة، تتميز الشاشة ذات 10 بت بدقة 1.5K، تبلغ 1200 × 2670 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تدعم تقنية Dolby Vision، ومعدل سطوع يصل إلى 3000 شمعة.

Xiaomi 14

ويعمل Xiaomi 14، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 12 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

Xiaomi 14

ويتمتع الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل بحساس Light Fusion 900، مصحوبة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 14، بنظام تشغيل HyperOS المستند إلى أندرويد 14، ويتميز بهيكل مقاوم للماء والغبار وفقا لمعيار IP68.

Xiaomi 14
شاومي Xiaomi Xiaomi SU7 Xiaomi 14 سلسلة Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro

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