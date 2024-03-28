شبه شاومي Note 13.. موبايل مميز لكبار السن بخطوط كبيرة وبطارية جبارة

أطلقت شركة China Telecom الصينية، هاتف Zhenqing 20 الجديد والمصمم خصيصا للمستخدمين كبار السن، يأتي بميزات للأمان وشاشة عرض مميزة بخطوط كبيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يعمل هاتف Zhenqing 20، باللمس مع تقنية الجيل الخامس 5G ، يعطي الهاتف الأولوية لسهولة الاستخدام وميزات الأمان وعمر البطارية الطويل، مما يجعله هدية مثالية للآباء أو الأجداد.

مميزات هاتف Zhenqing 20

عند بدء التشغيل، يدخل هاتف Zhenqing 20 تلقائيا في وضع الرعاية، مما يوفر للمستخدمين واجهة مبسطة تتميز بخطوط كبيرة وتصميم أيقونات 4×3، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يحدد الحد الأقصى لمستوى الصوت إلى 96 ديسيبل، مما يضمن السمع الأمثل لكبار السن الذين قد يواجهون صعوبة في إعدادات الهواتف الذكية التقليدية.

Zhenqing 20

ويعطي تصميم Zhenqing 20 المدروس الأولوية للوضوح وسهولة الاستخدام، ويلبي احتياجات كبار السن على وجه التحديد.

ويتميز هاتف Zhenqing 20، بالعديد من ميزات الأمان لمنح العائلات راحة البال، فهو يسمح بعرض موقع المستخدم في الوقت الفعلي، بحيث يمكن لأفراد العائلة دائما التحقق من مكان وجودهم.

Zhenqing 20

وبالإضافة إلى ذلك، يمكنه التعرف على المكالمات والرسائل النصية القصيرة الاحتيالية وحظرها، مما يحمي المستخدمين من عمليات الاحتيال.

ويأتي هاتف Zhenqing 20، مع شاشة بتصميم قطرة ماء من نوع IPS، بقياس 6.7 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز لتجربة بصرية غامرة، بالإضافة إلى ذلك، يتميز الجهاز بزجاج حماية على الوجهين 2.5D، مما يجعله مقاوما للخدش والسقوط.

ويدعم هاتف Zhenqing 20، شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج يونيسوك Tanggula T760 ، مما يوفر أداء كافيا للمهام اليومية، ويأتي مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 128 جيجابايت من التخزين.

Zhenqing 20

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميجابكسل + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لمكالمات الفيديو، ويعمل الهاتف بنظام Android 13 مع واجهة المستخدم ZeaQo في الأعلى.

ويتيح الهاتف لأفراد الأسرة مساعدة المستخدم عن بعد من خلال تطبيق “Zhenqing Guardian”، لإعداد الهاتف أو استكشاف المشكلات الفنية وإصلاحها أو ببساطة توجيه المستخدم عبر الميزات الجديدة، كما يمكن لأفراد العائلة أيضا عرض وقت الاستخدام ومستوى البطارية واستهلاك البيانات لمختلف التطبيقات على Zhenqing 20.

ويتميز الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، والتي تدوم لمدة تصل إلى أسبوعين بشحنة واحدة، ويدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر Zhenqing 20 في الصين مقابل سعر حوالي 207 دولارات (أي ما يعادل 9.812 جنيها مصريا).