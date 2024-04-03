شاومي تطلق تحديث خرافي لـ هواتف POCO.. شوف تليفونك بينهم

كشفت شركة شاومي، عن الجدول الزمني المخصص لإصدار تحديث HyperOS، لبقية هواتف العلامة التجارية بوكو POCO.

هواتف POCO المؤهلة لـ تلقي نظام شاومي HyperOS



كانت شاومي قد أعلنت في وقتٍ لاحق عن قائمة الهواتف التي ستحصل على التحديث في الربع الأول من العام الجاري، وقد بدأت بالفعل في إصدار تحديث HyperOS المرتكز على أندرويد 14، للعديد من أجهزة "بوكو"، بما في ذلك POCO F5 وPOCO X6 Pro وPOCO X6 والمزيد.



فيما يلي قائمة بالأجهزة التي ستحصل على تحديث شاومي HyperOS في الربع الثاني من عام 2024:



POCO F4

POCO X6 Neo

POCO M6

POCO M5 Pro

POCO C65



وبخلاف الأجهزة المذكورة فإن شاومي قد أصدرت بالفعل تحديث HyperOS للأجهزة التالية من "يوكو" في شهر مارس الماضي من بينها:

POCO X6

POCO M6 Pro

POCO M4 5G

وفي الوقت نفسه، تتمتع الإصدارات التالية بتحديث شاومي الجديد HyperOS:

POCO F5

POCO X5 Pro

POCO X5

POCO M5

POCO C55

ويشار إلى أن للتذكير، HyperOS، الذي تم أعلنت عنه شاومي مؤخرا، هو نظام التشغيل المحلي الذي يحل محل واجهة MIUI التي مضى عليها عقد من الزمن، ويجلب HyperOS خط MiSans الجديد كليا مع دعم لأكثر من 600 لغة و20 نظام كتابة.

وقامت شركة شاومي، مع نظام HyperOS، بإعادة تصميم مركز التحكم مرة أخرى، كما أنه يجلب مربع عناصر واجهة مستخدم مشغل الوسائط الجديد، كما أنه يتميز بأيقونات النظام المعاد تصميمها والتي تدعي الشركة أنها أكثر وضوحا من أي وقت مضى.