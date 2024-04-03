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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق تحديث خرافي لـ هواتف POCO.. شوف تليفونك بينهم

نظام HyperOS
نظام HyperOS

كشفت شركة شاومي، عن الجدول الزمني المخصص لإصدار تحديث HyperOS، لبقية هواتف العلامة التجارية بوكو POCO.

هواتف POCO المؤهلة لـ تلقي نظام شاومي HyperOS


كانت شاومي قد أعلنت في وقتٍ لاحق عن قائمة الهواتف التي ستحصل على التحديث في الربع الأول من العام الجاري، وقد بدأت بالفعل في إصدار تحديث HyperOS المرتكز على أندرويد 14، للعديد من أجهزة "بوكو"، بما في ذلك POCO F5 وPOCO X6 Pro وPOCO X6 والمزيد.

 

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فيما يلي قائمة بالأجهزة التي ستحصل على تحديث شاومي HyperOS في الربع الثاني من عام 2024:


POCO F4
POCO X6 Neo
POCO M6
POCO M5 Pro
POCO C65


وبخلاف الأجهزة المذكورة فإن شاومي قد أصدرت بالفعل تحديث HyperOS للأجهزة التالية من "يوكو" في شهر مارس الماضي من بينها:

POCO X6
POCO M6 Pro
POCO M4 5G

وفي الوقت نفسه، تتمتع الإصدارات التالية بتحديث شاومي الجديد HyperOS:

POCO F5
POCO X5 Pro
POCO X5
POCO M5
POCO C55

ويشار إلى أن للتذكير، HyperOS، الذي تم أعلنت عنه شاومي مؤخرا، هو نظام التشغيل المحلي الذي يحل محل واجهة MIUI التي مضى عليها عقد من الزمن، ويجلب HyperOS خط MiSans الجديد كليا مع دعم لأكثر من 600 لغة و20 نظام كتابة.

وقامت شركة شاومي، مع نظام HyperOS، بإعادة تصميم مركز التحكم مرة أخرى، كما أنه يجلب مربع عناصر واجهة مستخدم مشغل الوسائط الجديد، كما أنه يتميز بأيقونات النظام المعاد تصميمها والتي تدعي الشركة أنها أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

شاومي Poco هواتف POCO HyperOS تحديث HyperOS

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