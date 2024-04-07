مع ميزة آيفون الشهيرة.. أفضل مزايا تحديث شاومي HyperOS الجديد

يعد HyperOS تغييرا ثوريا من شركة شاومي Xiaomi، لواجهة النظام التي تعمل بمزايا إصدار أندرويد الأحدث من جوجل، وهو يغير الأمور بميزات جديدة ترتقي بتجربتك إلى مستوى جديد تماما.

وقد أجرت العلامة التجارية الصينية شاومي، تغييرات كبيرة على النظام الأساسي لتقديم تجربة خفيفة الوزن وسريعة مع ميزات إضافية، ولكن مع وجود العديد من الميزات المتوفرة، إليك أهم ميزات في تحديث HyperOS والتي ستجعلك تحب هاتفك أكثر.

أفضل ميزات في تحديث HyperOS من شاومي

1. تخصيص شاشة القفل:

تعد أحد أهم التغييرات المرئية في نظام شاومي الجديد، والتي أحبها المستخدمون كثيرا، تخصيص شاشة القفل حيث يتيح لك HyperOS بتصميم الشاشة بناء على تفضيلاتك، حيث يقديم العديد من تصميمات شاشة القفل والخطوط وأنماط الساعة المختلفة، يمكنك تغيير ألوان الخطوط وتأثير العمق لتحريك الساعة والتاريخ خلف الموضوع في خلفية شاشة القفل، وسيعمل تأثير العمق مثل السحر عند إضافة صورتك الخاصة كشاشة القفل.

أدوات تخصيص شاشة القفل في تحديث شاومي HyperOS

2. معرض صور أكثر ذكاءً وأفضل:

على الرغم من أنه لم يحصل على تغير كبير من حيث التصميم، إلا أن تطبيق المعرض في HyperOS يحصل على العديد من الميزات المفيدة، من بينها ميزة قص الصور الذكية، والتي يمكنك استخدامها لعزل الأجزاء الغير مرغوب بها في الصورة، هذه الميزة مفيدة جدًا لإزالة الخلفية أو تغييرها.

ميزة قص الصور الذكية في تحديث شاومي HyperOS

3. الجزيرة الديناميكية:

حققت الجزيرة الديناميكية Dynamic Island، الخاصة بأجهزة آيفون نجاحا كبيرا، وبالتالي تحاول العلامات التجارية للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد أيضا دمج هذه الميزة بهواتفها، طورت شاومي نسختها الخاصة من Dynamic Island، والتي تأتي مع تحديث HyperOS، يطلق عليها اسم "Dynamic Notch"، تقدم هذه الميزة الكثير من الفوائد، من بينها عرض نسبة الشحن، أو تمكين عدم الإزعاج (DND)، أو التبديل إلى الوضع الصامت، أو تشغيل نقطة الاتصال.