عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

شاومي تزلزل الأسواق.. تابلت رخيص بمواصفات ممتازة ينافس iPad

Redmi Pad Pro
Redmi Pad Pro

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية ذات الميزانية المحدودة، ويتمتع تابلت أندرويد الجديد بمواصفات ممتازة وتصميم أنيق مقابل سعر منافس للغاية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت شاومي الجديد Redmi Pad Pro، بشاشة كبيرة بقياس 12.1 بوصة، ويحتوي على بطارية قوية بسعة 10.000 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 33 وات.

 

شاومي نزلت تحديثها الاسطوري لهواتف كتير.. شوف تليفونك بينهم

هتشجعك تشتريه.. 5 مميزات في وحش شاومي Redmi Note 13 Pro+


مواصفات تابلت شاومي Redmi Pad Pro

يأتي تابلت شاومي Redmi Pad Pro، مع شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 12.1 بوصة، تتميز اللوحة بنسبة عرض إلى ارتفاع 10: 16، بدقة تبلغ 1600 × 2560 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 600 شمعة، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويتم تشغيل تابلت شاومي Redmi Pad Pro، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7s Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

Redmi Pad Pro

ويتمتع تابلت شاومي Redmi Pad Pro، بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل في المقدمة لصور السيلفي، ويتميز الجهاز بمكبرات صوت رباعية مع Dolby Atmos، ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مليمتر.

ويعمل جهاز Redmi Pad Pro، بنظام شاومي الجديد HyperOS، المستند إلى أندرويد 14، ويدعم ميزات الاستمرارية مع هواتف وأجهزة الشركة الأخري، كما يدعم إمكانية عكس الشاشة ومشاركة الملفات واتصال بيانات الجوال بين الأجهزة المتوافقة، واستخدام شاشة الجهاز اللوحي كشاشة ثانوية متصلة لاسلكيا بأجهزة الكمبيوتر المتوافق من شاومي.

Redmi Pad Pro

ويحزم تابلت شاومي Redmi Pad Pro، بطارية بقوة 10.000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويدعم الجهاز اللوحي العمل مع القلم الذكي ولوحة المفاتيح التي يتم بيعها بشكل منفصل.

ويتوفر تابلت شاومي الجديد Redmi Pad Pro، للبيع باللون الرمادي والأخضر والأزرق، في الصين مقابل سعر يبدأ من 207 دولارات (أي ما يعادل 9.842 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.

شاومي Xiaomi تابلت شاومي الجديد Redmi Pad Pro شاومي Redmi Pad Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه نزول مفاجئ .. تراجع أسعار الذهب ثاني أيام العيد وهذا ثمن عيار 21

مفاجأة في سعر الدولار ثاني أيام العيد.. آخر تحديث بالبنوك والجنيه يرتفع قريبًا

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات ثاني أيام العيد بسبب ظاهرة جوية|ماذا يحدث؟

اختياراتي مدمرة حياتي.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ جمهورها بفيديو جديد|شاهد

السعودية .. محاولة انتـ حار داخل الحرم المكي | فيديو

زوجة واحدة لا تكفي.. ماجد المصري: زنا المحارم وتعدد الزوجات موجود

اتهام مدرسة بالتجمع الخامس بتدريس المثـ لية.. وتحرك عاجل من التعليم

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف عن طقس ثاني أيام عيد الفطر المبارك

موضوعات متعلقة

سامسونج تصدم الملايين من مستخدميها بهذا القرار.. موبايلك القديم راحت عليه

تحذير عاجل لأصحاب هواتف أندرويد.. احذفوا هذه الرسائل فورا

إلحق قبل ما يغلي.. خصم سامسونج Galaxy S24 Ultra يصل 7100 جنيه

هاتف البشوات.. هونر تطلق موبايل رائدا بإمكانات خرافية وسعر مش هتصدقه

هواوي تقهر سامسونج وآبل بمنتجات جديدة أرخص سعرا.. اعرف الجديد

مع ميزة آيفون الشهيرة.. أفضل مزايا تحديث شاومي HyperOS الجديد

باللون الأحمر الناري.. شاهد أحدث موبايلات فيفو بتصميم خاص ومحدود

محدش يعرفها.. حمل مقاطع ريلز من إنستجرام بطريقة ولا أسهل

ترشيحاتنا

انفراد| اعترافات أمين شرطة مفصول في قضية تزوير إقامات عناصر الإخوان

الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية عسكرية في مخيم النصيرات بـ غزة

تحرك عاجل من التعليم لتأمين المدارس أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

خلال أيام عيد الفطر .. إقبال كثيف على زيارة حدائق الرى بالقناطر الخيرية

فحص 13 مليوناً و77 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

إعلام عبري: مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي يجتمع الليلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لمرض باركنسون.. كل ما تريد معرفته

تسريب بيانات العملاء| هاكر كلمة السر.. وشركة ملابس في ورطة

دراسة تكشف عن دواء للسمنة لعلاج مرض خطير  .. اعرف التفاصيل

فستان لافت .. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة العيد

فيديو

أمي عندها خبرات عني.. ابنة دوللي شاهين تكشف شروطها في عريسها المستقبلي

ماجد المهندس يجري بروفاته الأخيرة استعدادا لحفل الليلة في جدة.. شاهد

أحمد رفعت في بيته.. هذه أولى كلماته بعد خروجه من المستشفى

ليس زلزالًا| تحذير غريب من الخبير الهولندي لمرضى الحساسية خلال عيد الفطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ