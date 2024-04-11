شاومي تزلزل الأسواق.. تابلت رخيص بمواصفات ممتازة ينافس iPad

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية ذات الميزانية المحدودة، ويتمتع تابلت أندرويد الجديد بمواصفات ممتازة وتصميم أنيق مقابل سعر منافس للغاية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز تابلت شاومي الجديد Redmi Pad Pro، بشاشة كبيرة بقياس 12.1 بوصة، ويحتوي على بطارية قوية بسعة 10.000 مللي أمبير في الساعة مع شحن بقوة 33 وات.



مواصفات تابلت شاومي Redmi Pad Pro

يأتي تابلت شاومي Redmi Pad Pro، مع شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 12.1 بوصة، تتميز اللوحة بنسبة عرض إلى ارتفاع 10: 16، بدقة تبلغ 1600 × 2560 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 600 شمعة، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3.

ويتم تشغيل تابلت شاومي Redmi Pad Pro، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 7s Gen 2، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

Redmi Pad Pro

ويتمتع تابلت شاومي Redmi Pad Pro، بكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل في المقدمة لصور السيلفي، ويتميز الجهاز بمكبرات صوت رباعية مع Dolby Atmos، ومقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 مليمتر.

ويعمل جهاز Redmi Pad Pro، بنظام شاومي الجديد HyperOS، المستند إلى أندرويد 14، ويدعم ميزات الاستمرارية مع هواتف وأجهزة الشركة الأخري، كما يدعم إمكانية عكس الشاشة ومشاركة الملفات واتصال بيانات الجوال بين الأجهزة المتوافقة، واستخدام شاشة الجهاز اللوحي كشاشة ثانوية متصلة لاسلكيا بأجهزة الكمبيوتر المتوافق من شاومي.

Redmi Pad Pro

ويحزم تابلت شاومي Redmi Pad Pro، بطارية بقوة 10.000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويدعم الجهاز اللوحي العمل مع القلم الذكي ولوحة المفاتيح التي يتم بيعها بشكل منفصل.

ويتوفر تابلت شاومي الجديد Redmi Pad Pro، للبيع باللون الرمادي والأخضر والأزرق، في الصين مقابل سعر يبدأ من 207 دولارات (أي ما يعادل 9.842 جنيها مصريا)، للطراز الأساسي بسعة 6 + 128 جيجابايت.