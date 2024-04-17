لو موبايلك شاومي.. تحديث ضخم بمزايا أندرويد 14 فقط لهذه الهواتف

بدأت شركة شاومي Xiaomi، في طرح التحديث الخاص بواجهة المستخدم HyperOS لسلسلة Mi 11، بما في ذلك Mi 11 وMi 11 Pro وMi 11 Ultra.

ووفقا لخطة الشركة، أطلقت شاومي التحديث رقم 1.0.2.0.UKACNXM، ويبلغ حجمه 5.3 جيجابايت لهواتفها الرائدة الأقدم، والذي يجلب معه نظام التشغيل أندرويد 14 لتشكيلة Xiaomi Mi 11، ويأتي أيضا مزودا بأحدث تصحيح أمني لشهر أبريل لمزيد من مزايا الحماية.

مواصفات شاومي Xiaomi Mi 11

يتميز هاتف شاومي Xiaomi Mi 11، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.81 بوصة، وبدقة 1440 x 3200 بكسل، تأتي بتقنية HDR10+، وتدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

هاتف شاومي Xiaomi Mi 11

وجاء هاتف شاومي Xiaomi Mi 11، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، والثانية بزاويا واسعة بدقة 13 ميجابكسل، والثالثة مخصصة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 20 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف شاومي Xiaomi Mi 11، بطارية بقوة 4600 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 55 وات، والشحن اللاسلكى بقدرة 50 وات، وتقول شاومي إن البطارية تصل لنسبة شحن 100% في غضون 45 دقيقة، ويتم شحنها عبر منفذ USB -C.

هاتف شاومي Xiaomi Mi 11

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 888، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi Mi 11، مقابل سعر حوالي 17000 جنيه مصري.