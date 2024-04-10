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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق هاري بوتر.. موبايلات وتابلت شاومي بتصميم رائع|السعر مفاجأة

لعشاق هاري بوتر..شاومي
لعشاق هاري بوتر..شاومي نزلت موبايلات وتابلت بتصميم رائع|السع

في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت شركة شاومي عن إطلاق إصدارات خاصة لهاتف ريدمي تيربو 3 وتابلت ريدمي باد برو بموضوع ساحر مستوحى من عالم هاري بوتر. سيتم إطلاق هذه الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية مع تصميم سحري مميز قبل إطلاقها الرسمي في الصين، لذا دعونا نلقي نظرة عليها.

لعشاق هاري بوتر..شاومي نزلت موبايلات وتابلت بتصميم رائع|السعر مفاجأة

في وقت سابق من اليوم (9 أبريل 2024)، أعلنت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أن الإصدار المحدود من ريدمي باد برو سيكون أول جهاز لوحي في العالم يحمل طابع هاري بوتر. سيتم الكشف عنها في الصين الساعة 7 مساءً بتوقيت الصين الرسمي يوم 10 أبريل.

بالحديث عن التابلت أولاً، يتميز الإصدار الخاص من ريدمي باد برو بشعار هوجوارتس كبير على ظهره. ولكن الأكثر إثارة للاهتمام، أن الجهاز اللوحي يأتي مع غطاء حماية خاص يشبه رسالة القبول من مدرسة هوجwarts في الأفلام.

في حين أن تصميم التابلت بسيط إلى حد ما، يتميز Redmi Turbo 3 بتفاصيل أكثر تعقيدًا. يتميز اللوح الخلفي بشعار هوجwarts في النصف السفلي. من ناحية أخرى، يأتي النصف العلوي بنقش أنيق لعصا سحرية ت施展 تعويذة لوموس (Lumos). كما تتميز وحدة الفلاش أيضًا بالندبة الشهيرة على شكل صاعقة التي تميز هاري بوتر. تحمل كلا المنتجين علامة "هاري بوتر" التجارية أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن الإصدارات الخاصة من Redmi Turbo 3 و Redmi Pad Pro ستحمل مواصفات مشابهة للإصدارات العادية، بصرف النظر عن التجميل الخاص. لذلك يمكننا أن نتوقع أن يتباهى الجهاز اللوحي بشاشة LCD كبيرة مقاس 12.1 بوصة بدقة 2.5K بمعدل تحديث 120 هرتز. أما بالنسبة للمواصفات الداخلية، فهو مجهز بمعالج Snapdragon 7s Gen 2 وبطارية ضخمة بقوة 10000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

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