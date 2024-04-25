انسى الآيفون.. موبايل مميز من شاومي يتحدى بكاميراته أفضل الهواتف

زودت شركة شاومي، هاتفها الرائد Xiaomi 14 Ultra بأفضل نظام كاميرا موجود في هاتف ذكي على الإطلاق، حيث يأتي بنظام تصوير استثنائي يجعل من السهل التقاط صور مذهلة في أي ظروف باستخدام مجموعة من العدسات مشابهة للكاميرات الاحترافية.

موبايل مميز من شاومي يتحدى بكاميراته أفضل الهواتف

يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بنظام كاميرا متطور أفضل من الموجودة في الهواتف المنافسة مثل iPhone 15 Pro Max Galaxy S24 Ultra وOnePlus 12 و Magic 6 Pro وجميع الهواتف المتميزة الشهيرة الأخرى التي تم إصدارها حديثا.

ولجعلها أكثر من مجرد هاتف مزود بأفضل كاميرا رقمية كاملة، تبيع شركة شاومي ما تسميه مجموعة التصوير الفوتوغرافي في صندوق البيع الخاص بالجهاز الرائد، فهو يأتي مزودا بحافظة وحامل مقاس 67 ملم لتوصيل مرشحات الصور الاحترافية ومقبض يتيح لك حمله تماما مثل الكاميرا المدمجة.

Xiaomi 14 Ultra

كما يحتوي المقبض على زر غالق في الأعلى يتيح لك الضغط نصف ضغطة للتركيز والضغط بالكامل لالتقاط الصورة مثل الكاميرات العادية، كما أنها تحتوي على بطارية صغيرة بالداخل لتساعدك على الاستمرار في التصوير لفترة أطول.

تم إقران هذا الهاتف بمستشعر كاميرا رئيسي بحساس Sony LYT-900 قياس 1 بوصة، يضم عدسة ذات فتحة متغيرة يمكن أن تفتح على نطاق واسع حتى f/1.6 أو تتوقف عند f/4، حيث دخلت شركة شاومي في شراكة مع صانع الكاميرات الأسطوري Leica، والتي قدمت بعض خبرتها إلى عناصر عدسة 14 Ultra أيضا، ويمكن لمستشعر الصورة الأكبر حجما جمع المزيد من المعلومات، مما يؤدي إلى الحصول على لقطات ذات مظهر أفضل ونطاق ديناميكي أوسع.

ويتميز موبايل شاومي الرائد بعدسات تكبير بصري 3.2x و5x، وكلاهما يحتوي على مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل وكلاهما يمكنه التقاط صور رائعة المظهر ومليئة بالتفاصيل، في حين تقوم الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل أيضا بعمل جيد بالمثل، تدعم جميعها التثبيت البصري OIS، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، تدعم كاميرا الهاتف تقنية AISP لالتقاط الصور ومعالجتها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

Xiaomi 14 Ultra

ماذا عن بقية مواصفات الهاتف؟



يحقق هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، جميع المتطلبات التي يجب أن تأمل فيها من هاتف رائد متطور في عام 2024، نتائج قياسية ممتازة بفضل معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، الذي يجعل الهاتف سهل الاستخدام، كما يعد بتنقل سريع عبر واجهة Android 14، كما أن ممارسة الألعاب الصعبة بأقصى إعدادات لا يمثل مشكلة على الإطلاق.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0، وسيمنحك عمر البطارية البالغ قوتها 5300 مللي أمبير في الساعة، يوم كامل تقريبا من الاستخدام المختلط بين عمليات الشحن من بينها سلكي سريع بقدرة 90 وات، وللاسلكيا بقدرة 80 وات، وعكسيا بقدرة 10 وات.

Xiaomi 14 Ultra

تتميز شاشة الهاتف مقاس 6.73 بوصة، بأنها مشرقة ونابضة بالحياة وحادة للغاية، فهي لوحة كبيرة من نوع LTPO AMOLED، تتميز بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، كما أنها تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة.

ويمتاز هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بإطار مصنوع من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، وطبقة حماية أقوي 10 مرات من نوع Xiaomi Longjing Glass، ويحصل الهاتف أيضا على 4 سنوات فقط من تحديثات نظام التشغيل أندرويد و5 سنوات من التحديثات الأمنية.

الخلاصة، يوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، أداء ممتازا من جميع النواحي وعمر بطارية لائق، إن لم يكن هاتفا رائعا، فهو كاميرا رقمية يمكن وضعها في جيبك، تمنح محترفي التصوير الفواتوغرافي لقطات استثنائية ومجالا إبداعيا كبيرا لالتقاط صور جميلة، لذا فهو هاتف مميز يستحق أن تنفق عليه 1500 يورو (أي ما يعادل 67 ألفا و997 جنيها مصريا).