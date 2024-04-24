بمعالج جبار وكاميرات مميزة.. أبرز مواصفات هواتف شاومي القادمة

تم الإعلان عن معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 في قمة سناب دراجون في شهر أكتوبر 2023، حينها أعلنت شركة شاومي Xiaomi الصينية، عن تزويد سلسلة Xiaomi 14، بمعالج كوالكوم الجديد وفي اليوم التالي تم طرح الهواتف الرائدة بشكل رسمي في الصين.

وتشير آخر الأخبار إلى أن شاومي ستقدم مرة أخرى الجيل التالي من من معالجات كوالكوم الرئيسية، والذي سينطلق تحت اسم Snapdragon 8 Gen 4، ضمن سلسلة هواتفها الرائدة القادمة.

وهذا يعني أن سلسلة Xiaomi 15، ستكون أول من يقدم شريحة كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 4، وسيتبعها الهاتفان التاليان وفقا للمعلومات المسربة، يجب أن يكونا OnePlus 13 وiQOO 13 على التوالي.

وهذا يعني أن شركة شاومي لا تزال تتمتع بحقوق الإطلاق الأولى الحصرية لشريحة سناب دراجون الرئيسية القادمة، ووفقا للمعلومات المتوفرة سيوفر معالج Snapdragon 8 Gen 4، أداء أقوى من معالجات آبل الرئيسية Apple A18.

شاومي Xiaomi 15

الجيل الجديد من معالجات Snapdragon يقدم أداء مختلفا

من المقرر أن يصل معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 4، مع هواتف Galaxy القادمة من سامسونج والتي من المحتمل أن يتم الإعلان عنها في شهر يناير أو فبراير لعام 2025.

وسيقدم معالج كوالكوم Snapdragon الرائد التالي، الذي يعمل بوحدة المعالجة المركزية Oryon، أداء قويا يمكنه التفوق على هواتف iPhone، حيث سيتم الكشف عن مجموعة الشرائح في أكتوبر 2024.

ومن المعلومات الرئيسية الأخرى التي تم مشاركتها حول Snapdragon 8 Gen 4 هو اعتماده لمواصفات كوالكوم المخصصة، حيث يقال إن نوى وحدة المعالجة المركزية Oryon في وحدة Snapdragon X Elite تتفوق على معظم معالجات سطح المكتب من حيث قوة الحوسبة الخام وكفاءة الطاقة، على غرار نظام Windows-on-Arm.

شاومي Xiaomi 15

المواصفات الرئيسية لسلسلة Xiaomi 15

وحول مواصفات سلسلة Xiaomi 15، التي تعمل شركة شاومي على تطويرها حاليا، إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية للهواتف القادمة، من بينها شاشة من نوع OLED بقياس 6.36 بوصة، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وجودة عرض 1.5K.

وإلى جانب دعم سلسلة Xiaomi 15 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 4 القادمة من كوالكوم، زعمت الشائعات أن هاتفي Xiaomi 15 Pro و Xiaomi 15 Ultra سيكونا أول جهازين من شاومي يقدمان مستشعرا بالموجات فوق الصوتية، كما سيتميز طراز Xiaomi 15 Pro بإمكانية الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

ومن المحتمل أن تعلن شاومي عن سلسلة Xiaomi 15 لأول مرة في نهاية عام 2024، ولا يشاع فقط أنها ستقدم كاميرات المنظار الجديدة على غرار الإصدارات السابقة Xiaomi 14 Pro و Xiaomi 14 Ultra، ولكن ستحتوي جميع هواتف Xiaomi 15 على بطاريات سيليكون عالية الكثافة.

وبالإضافة إلى كاميرات المنظار الجديدة، تخطط شاومي لاستخدام مستشعر "أومني فيجن" Omnivision OV64B في Xiaomi 15 Pro، وهو مستشعر كاميرا بدقة 64 ميجابكسل، فيما يشاع أن هاتف Xiaomi 15 Ultra سيحصل على كاميرا منظار بدقة 200 ميجابكسل مع طول تكبير متغير.

وأشارت التسريبات إلى أن هناك "احتمالا كبيرا" أن تبلغ كلفة هواتف Xiaomi 15- التي من المتوقع أن يتم طرحها في نهاية 2024- أكثر من تشكيلة Xiaomi 14، ويعد هاتف Xiaomi 14 Ultra هو الأغلى من بين الثلاثة هواتف على مستوى العالم يبلغ سعره حوالي 1500 يورو (أي ما يعادل 76.950 جنيها مصريا).