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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مع تحديث 5.5G.. موبايل من شاومي يكسر الأرقام القياسية في سرعة الإنترنت

Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra

تتقدم تقنيات الاتصال عبر الهاتف المحمول بسرعة، مما يجعل مواكبة أحدث التطورات تحديا للكثيرين، وفي حين أن تقنية الجيل الخامس لم تحقق بعد انتشارا واسع النطاق في العديد من البلدان، فإن شركات تصنيع الهواتف الذكية تعمل بالفعل على تزويد هواتفها بالجيل التالي من تقنيات الاتصال، وتماشيا مع هذا، أصبح هاتف شاومي الرائد Xiaomi 14 Ultra أول هاتف يدعم شبكات 5.5G المتطورة.

هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra من بين الهواتف الأولى التي تدعم 5.5G


حقق هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، في اختبارات China Mobile، سرعة تنزيل تصل إلى 5 جيجابت في الثانية بتقنية 5.5G، مما يجعلها واحدة من أسرع السرعات التي تمت مشاهدتها على اتصال الهاتف المحمول حتى الآن.

 

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وتخطط شركة China Mobile لتوسيع شبكتها 5.5G لتغطي أكثر من 300 مدينة بحلول نهاية هذا العام. ومن المتوقع أن يكون لديها أكثر من 20 مليون مشترك في 5.5G بحلول عام 2025.

ويشار إلى أن شبكات 5.5G المتطورة، توفر سرعات أعلى بنسبة تصل إلى 300%، مع سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، وزمن وصول منخفض، وسعة أكبر، مما يسمح بالاتصال بما يصل إلى 100 مليار جهاز إنترنت الأشياء.

مواصفات شاومي Xiaomi 14 Ultra

يعمل هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 16 جيجابايت من نوع LPPDDR5X وتخزين داخلى يصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

ويحزم هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بطارية بقوة 5300 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع سلكي بقدرة 90 وات، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 وات وإمكانيات الشحن العكسي بقدرة 10 وات.

Xiaomi 14 Ultra

ويأتي هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، مع شاشة كبيرة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.73 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1440 × 3200 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز، وتقنية المجال الديناميكي العالي HDR10 +، والطيف اللوني P3، وتقنية Dolby Vision، ومعدل سطوع عالٍ يصل إلى 3000 شمعة.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، بـ 4 كاميرات خلفية متطورة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بحساس Sony LYT-900 قياس 1 بوصة، تدعم التثبيت البصري OIS، مصحوبة بكاميرا واسعة المجال وكاميرا مكبرة للصور الشخصية البورتريه وكاميرا بيريسكوب للتكبير حتى 5 مرات، جميعها بدقة 50 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، تدعم كاميرا الهاتف تقنية AISP لالتقاط الصور ومعالجتها باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra، للبيع في أوروبا مقابل سعر يبدأ من 1499 يورو (أي ما يعادل 77 ألف و 180 جنيها مصريا).

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