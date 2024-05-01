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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص موبايل شاومي في مصر.. اعرف سعره بعد الخصم

شاومي ريدمي A2
شاومي ريدمي A2

تعد تشكيلة الطراز A من أفضل هواتف الفئة الاقتصادية التي تقدمها شركة شاومي الصينية، لذا تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على تشكيلة (A) المميزة، تشمل تخفيضات مذهلة على بعض الهواتف وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة الحصول على هواتف التشكيلة مقابل سعر رخيص.

خصم 13 % على موبايل شاومي ريدمي A2

لحسن الحظ، حصل هاتف شاومي ريدمي A2، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر، حيث يتوفر الهاتف الرائع مع خصم مغري يبلغ 13% مما يوفر ما يصل إلى 700 جنيها مصريا من سعر الهاتف الأصلى.

 

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ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف شاومي ريدمي A2، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع دعم لتقنية الجيل الرابع 4G، باللون الاسود، بسعر 4.499 جنيها مصريا، بدلا من 5199 جنيها مصريا.

خصم 13 % على موبايل شاومي ريدمي A2

وبالنسبة لمواصفاته، يعمل هاتف شاومي ريدمي A2، بواسطة معالج ميدياتك Helio G36، ويتميز بشاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.52 بوصة، تتميز بدقة HD+ وسطوع مبهر يبلغ 400 شمعة في المتر المربع.

ويتضمن إعداد الكاميرا بهاتف شاومي ريدمي A2، بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 8 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل، في حين أن الجهاز مزود ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات من خلال منفذ microUSB.

ويعمل هاتف شاومي ريدمي A2 بنظام التشغيل Android 14 (إصدار Go)، مما يضمن تجربة مستخدم سلسة، تشتمل ميزات الاتصال على دعم ثنائي شرائح الاتصال و4G وWiFi وBluetooth 5.0 بالإضافة إلى نظام تحديد المواقع العالمي GPS وGlonass.

شاومي ريدمي A2
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