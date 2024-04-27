بتصميم جذاب.. شاومي تطلق موبايل جبار مخصص لعشاق كرة القدم

أعلنت العلامة التجارية Redmi، التابعة لشركة شاومي الصينية، عن إطلاق إصدار جديد من هاتفها الذكي Redmi Note 13 Pro Plus في الهند، وهو إصدار محدود يتميز بتصميم مستوحى من شعار الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم (AFA).

ويتزامن إطلاق الإصدار المسمي Redmi Note 13 Pro Plus World Champions Edition، مع الذكرى السنوية العاشرة لشركة شاومي، ويسلط هذا الطراز الضوء عن تعاونها مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كراع إقليمي لهواتفها، ومن المتوقع أن يأتي هاتف شاومي المميز في صندوق بيع بالتجزئة مخصص.

ومن المقرر إطلاق Redmi Note 13 Pro Plus World Champions Edition في الهند، يوم 30 أبريل، ويظهر الهاتف بلوحة خلفية باللون الأزرق الداكن مع حلقات الكاميرا الثلاث المميزة باللون الذهبي، كما يوجد شعار AFA باللون الذهبي على الجانب الأيمن من اللوحة الخلفية، مما يضفي لمسة فريدة على هاتفها الرائد.

Redmi Note 13 Pro Plus World Champions Edition

مواصفات هاتف Redmi Note 13 Pro Plus

وسيقدم هاتف شاومي المحدود نفس مواصفات الإصدار القياسي، مع شاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.67 بوصة، توفر الشاشة 12 بت دقة 1.5K، تبلغ دقتها 2712 × 1220 بكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات اللمس الفوري 2160 هرتز، ونظام تعتيم PWM بتردد 1920 هرتز لحماية العين.

وجاء هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل مع دعم التثبيت البصري OIS، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل مع عدسة بزاوية عريضة، ومستشعر 2 ميجابكسل مع عدسة ماكرو، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

Redmi Note 13 Pro Plus World Champions Edition

ويتم تشغيل هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، بواسطة معالج قوي من نوع Dimensity 7200 Ultra، ويقترن بسعة 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5، وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 3.1، غير قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD.

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 13 Pro Plus، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، وتشمل مميزات الهاتف دعم تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، حيث يمكنه تحمل البقاء تحت الماء لعمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة، كما يتميز الهاتف بمستشعر بصمة الإصبع مدمج أسفل الشاشة يمكنه قياس معدل ضربات القلب.

وتشمل خيارات الاتصال بالهاتف دعم شبكات الجيل الخامس 5G وشبكة Wi-Fi 6 وتقنية Bluetooth 5.3 والاتصال قريب المدى NFC وتقنية المواقع العالمية GPS ومنفذ شحن USB من النوع C، ويضم الهاتف مكبرات صوت استريو مع دعم خاصية Dolby Atmos وحاصل على شهادة صوت Hi-Res.