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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانات مميزة وأداء جبار.. موبايل فخم من أوبو للطبقة المتوسطة

هاتف أوبو OPPO K12
هاتف أوبو OPPO K12

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية، عن هاتفها الذكي المميز OPPO K12 الذي حصل على مواصفات ممتازة وطرحته بسعر منافس للغاية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يباع هاتف أوبو OPPO K12، مقابل سعر يبدأ من 299 دولار (أي ما يعادل 14.266 جنيها مصريا).

 

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مواصفات هاتف أوبو OPPO K12


يأتي هاتف أوبو OPPO K12، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، توفر دقة FHD+K ومعدل تحديث 120 هرتز، يوفر الهاتف تجربة مذهلة بصريا، سواء كنت تتصفح الويب أو تلعب أو تشاهد برامجك المفضلة فإن هاتف K12 يواكب كل تحركاتك.

هاتف أوبو OPPO K12

وتحت الغطاء، يتميز هاتف أوبو OPPO K12، بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 7 Gen 3، مما يوفر أداءً فائق السرعة، مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و512 جيجابايت من مساحة التخزين، حيث يصبح تعدد المهام أمرًا سهلا، مما يسمح لك بالتبديل بين التطبيقات بسلاسة.

وبفضل بطارية بقوة 5500 مللي أمبير في الساعة، يضمن هاتف أوبو OPPO K12 الاستمتاع طوال اليوم دون القلق بشأن نفاد الطاقة، وعندما يحين وقت إعادة الشحن، فإن الشحن السريع بقدرة 100 وات يعيدك إلى العمل في وقت قصير.

هاتف أوبو OPPO K12

ولالتقاط لحظات الحياة بتفاصيل مذهلة يوفر إعداد الكاميرا المذهل في هاتف أوبو OPPO K12، بما في ذلك عدسة أساسية بدقة 50 ميجابكسل للحصول على صور عالية الدقة ومقاطع فيديو بدقة 4K، بالإضافة إلى ذلك، تضمن الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل أن تبدو صورك الشخصية في أفضل حالاتها دائما.

ويعمل هاتف OPPO K12، بواجهة أوبو ColorOS 14 استنادا إلى نظام التشغيل أندرويد 14، وتوفر واجهة مستخدم سلسة مع ميزات مصممة خصيصا للإنتاجية والترفيه، مع ميزات إضافية مثل وضع الاستعداد لبطاقتي SIM، والتخزين القابل للتوسيع، وتقنية الدفع الألكتروني NFC، ودعم التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، فإن هاتف K12 يلبي جميع احتياجاتك اليومية.

هاتف أوبو OPPO K12
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