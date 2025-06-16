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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحكومة: التعاقد على 3 سفن لتلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي

مصطفي مدبولي
مصطفي مدبولي
عبد الخالق صلاح

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن لجنة الأزمات تم تشكيلها لمتابعة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، وذلك بهدف وضع رؤية للتعامل مع أي مستجدات.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدولة كانت تمتلك رؤية استباقية بشأن احتمالية تصاعد الأزمة في الإقليم، ما دفعها إلى تشكيل اللجنة لاتخاذ قرارات عاجلة، موضحًا أن الحكومة كونت مخزونًا استراتيجيًا تحسبًا لاحتمال اندلاع الحرب.

وأضاف أن لجنة الأزمات ستتخذ كافة القرارات العاجلة للتعامل مع الوضع، وتعمل على التأكد من توافر جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع دوريًا للحد من التداعيات الاقتصادية على المواطن المصري، موضحًا أن بعض السلع الأساسية لديها مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من عام، وأن الوضع الحالي مطمئن.

وأوضح أنه تم التعاقد على ثلاث سفن تغييز لتلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى توفر المواد البترولية والغاز والسلع الأساسية، وعدم وجود أية أزمات.

وأكد أن الدولة تتجنب سيناريو تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، لكنها تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء قدر المستطاع، مشددًا على أن الحكومة تمتلك خطة متكاملة لتلبية احتياجات الطاقة.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء لجنة الأزمات محمد الحمصاني صدى البلد أحمد موسى

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