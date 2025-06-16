تحديث .. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الإثنين

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة تباينا في الأسواق المصرية، وخاصة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 يونيو 2025.



ويأتي هذا الاستقرار مدعومًا بزيادة المعروض من المنتجات الزراعية في ظل وفرة الإنتاج خلال موسم الصيف، ما ساهم في الحفاظ على توازن الأسعار.

وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار الخضروات والفاكهة :

أسعار الخضروات اليوم:

تراوحت أسعار الطماطم بين 3.5 إلى 7.5 جنيه.

تراوحت أسعار البطاطس بين 5.5 إلى 8.5 جنيه.

تراوحت أسعار البصل بين 8 إلى 10 جنيهات.

تراوحت أسعار الكوسة بين 4 إلى 6 جنيهات.

وسجلت أسعار الجزر بين 5 إلى 8 جنيهات.

بلغت أسعار الفاصوليا ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

وسجلت أسعار الباذنجان بين 2 إلى 4 جنيهات.

ووصلت أسعار الفلفل الرومي بين 4 إلى 7 جنيهات.

بلغت سعر الفلفل الحامي بين 2 إلى 7 جنيهات.

تراوحت أسعار الملوخية بين 6 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر الخيار البلدي بين 4 إلى 8 جنيه

أسعار الفواكه اليوم:

الموز البلدي: من 10 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البرتقال الصيفي: من 25 إلى 31 حنيها للكيلو

الليمون البلدي: من 20 إلى 45 جنيهًا للكيلو

التفاح المحلي: من 15 إلى 29 جنيهًا للكيلو

الخوخ البلدي: من 15 إلى 20 جنيهًا للكيلو

الكنتالوب: من 9 إلى 13 جنيهات للكيلو

المانجو البلدي: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

وتشير المؤشرات إلى توقعات باستمرار استقرار الأسعار خلال الأيام المقبلة، في ظل استمرار وفرة المعروض .

ويُفضل للمستهلكين متابعة الأسعار يوميًا للاستفادة من الفرص الشرائية المناسبة في ظل هذا الاستقرار النسبي في الأسواق.