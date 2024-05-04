سعره نزل 5500 جنيه.. خصم جبار على موبايل Reno الأكثر مبيعا من أوبو

تعتبر تشكيلة رينو Reno من أفضل هواتف الفئة المتوسطة الصادرة من أوبو، لذا تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على تشكيلة Reno المميزة، تشمل تخفيضات مذهلة على بعض الهواتف وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة الحصول على هواتف التشكيلة مقابل سعر رخيص.



خصم 31 % على موبايل Reno الأكثر مبيعا من أوبو

لحسن الحظ، حصل هاتف أوبو رينو 8T، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الإلكترونية على الويب في مصر، حيث يتوفر الهاتف الرائع مع خصم مغرٍ يبلغ 31%، ما يوفر ما يصل إلى 5500 جنيه مصري من سعر الهاتف الأصلى.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو رينو 8T، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 جيجابايت، مع دعم لتقنية الجيل الرابع 4G، باللون الأسود، بسعر 11.999 جنيه مصري، بدلا من 17.500 جنيه مصري.

خصم 31 % على موبايل Reno الأكثر مبيعا من أوبو

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف أوبو رينو 8T، بشاشة منحنية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، بدقة FullHD + تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومحمية بطبقة حماية زجاجية من نوع "Asahi Glass AGC DT-Star2".

وجاء هاتف أوبو رينو 8T، مع كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 108 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، أحدهما مخصص للصور الماكرو والآخر لبيانات العمق، ولصور السيلفي ومكالمات الفيديو، يضم الهاتف مستشعرا بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف أوبو رينو 8T، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم الأمريكية، بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعتها 8 جيجابايت، ويعمل الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 14 مباشرة.

ويحتوي هاتف أوبو رينو 8T، على بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بالكامل في غصون 44 دقيقة، ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمة الإصبع مدمج في الشاشة، ومنفذ شحن من نوع USB -C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر، ودعم تقنية الدفع الإلكتروني "NFC"، واتصال "Bluetooth 5.1".