سعره نزل 3200 جنيه.. خصم كبير على موبايل أوبو الأكثر مبيعا

تعد تشكيلة الطراز A من أفضل هواتف الفئة المتوسطة الصادرة من أوبو، لذا تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على تشكيلة (A) المميزة، تشمل تخفيضات مذهلة على بعض الهواتف وتوفيرها في عروض قوية بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة الحصول على هواتف التشكيلة مقابل سعر رخيص.

خصم 33 % على تحفة أوبو Oppo A38

لحسن الحظ، حصل هاتف أوبو Oppo A38، على خصم كبير على أحد مواقع التجارة الالكترونية على الويب في مصر، حيث يتوفر الهاتف الرائع مع خصم مغري يبلغ 33% مما يوفر ما يصل إلى 3200 جنيه مصري من سعر الهاتف الأصلى.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط من هاتف أوبو Oppo A38، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع دعم لتقنية الجيل الرابع 5G، باللون الذهبي اللامع، بسعر 6.450 جنيها مصريا، بدلا من 9.660 جنيها مصريا.

Oppo A38

مواصفات Oppo A38

ويتميز هاتف أوبو Oppo A38، بشاشة من نوع IPS LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة، تتميز بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، يحتوي الجهاز أيضا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب للأمان.

ويأتي هاتف أوبو Oppo A38، مع كاميرا خلفية مزدوجة، مزودة بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Oppo A38

ويعمل هاتف أوبو Oppo A38، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G85، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما يحتوي الهاتف على فتحة مخصصة لبطاقة microSD، التي ستسمح بتوسيع مساحة التخزين لما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A38، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، والذي يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% في غصون 30 دقيقة فقط، وبالنسبة للبرامج فإن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الجديدة من أوبو ColorOS 14، والمعتمدة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14.