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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

جديد من أوبو.. إصدار مميز بلون جذاب من هاتف Oppo Find X7

Oppo Find X7
Oppo Find X7

وصل Oppo Find X7 كأحدث الهواتف الذكية المتميزة من أوبو، إلى السوق الصينية في شهر يناير الماضي، جنبًا إلى جنب مع هاتف Find X7 Ultra في يناير الماضي، في خيارات ألوان متعددة، وهي الأسود والأرجواني والفضي والأزرق الداكن، والبني الفاتح.

واليوم، أضافت الشركة خيار لون آخر إلى القائمة وهو الأبيض، وسيتم بيعه إلى جانب المتغيرات الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يتميز الجزء الخلفي من هاتف أوبو Find X7 باللون الأبيض بلمسة نهائية لامعة وجزيرة الكاميرا الدائرية الضخمة ذات لون فضي، ويتطابق الطراز الجديد باللون الأبيض مع أشقائه ذوي الألوان المختلفة، باستثناء اللون نفسه.

 

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سعر ومواصفات أوبو Oppo Find X7

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف أوبو Find X7، بشاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K، بدقة 2K، يدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وما يصل إلى 4500 شمعة في المتر المربع.

ويعمل هاتف أوبو Find X7، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 9300، ويحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 100 وات.

Oppo Find X7

ويتمتع هاتف أوبو Find X7، بكاميرا رئيسية مزودة بمستشعر LYT-808 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بمستشعر سامسونج JN1 بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب بمستشعر OmniVision OV64B، بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

Oppo Find X7

وزودت أوبو هاتف Find X7، بواجهة الشركة التقليدية ColorOS 14، المستندة على نظام التشغيل Android 14، ويتوفر في 4 خيارات: بسعة 12 رام + 256 جيجابايت مقابل سعر 565 دولارا (أي ما يعادل 27 ألف جنيه مصري).

Oppo Find X7
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