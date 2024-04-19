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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

للغلابة وبس.. أرخص موبايلات أوبو Oppo بمواصفات ممتازة

Oppo A1i 5G
Oppo A1i 5G

أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الأحدث Oppo A1i 5G الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.

هاتف أندرويد رخيص الثمن بمواصفات ممتازة

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت أوبو هاتف Oppo A1i 5G، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.56 بوصة، توفر دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز وما يصل إلى 400 شمعة في المتر المربع.

 

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ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A1i 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 6020، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة  256 جيجابايت من مساحة تخزين من نوع UFS 2.2.

Oppo A1i 5G

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف أوبو Oppo A1i 5G، بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Oppo A1i 5G

ويحزم Oppo A1i 5G، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل الهاتف بواجهة أوبو ColorOS 14، المبنية على نظام تشغيل Android 14 الأحدث من جوجل.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A1i 5G، للبع في الصين مقابل سعر يبدأ من 151 دولار (أي ما يعادل 7329 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، ولا توجد معلومات حول ما إذا كان سيتم إصداره في السوق العالمية.

Oppo A1i 5G
أوبو OPPO Oppo A1i 5G هاتف أندرويد Oppo A1i

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