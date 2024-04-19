سعر ومواصفات Oppo A97 5G.. وحش الفئة المتوسطة من أوبو

يعتبر هاتف Oppo A97 5G من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تقدمها شركة أوبو الصينية، والذي ؤتميز بتصميم شبابي جذاب ويتمتع بمواصفات عالية تنافس الهواتف الأخرى في نفس الفئة.

مميزات أوبو Oppo A97 5G

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هاتف أوبو المميزOppo A97 5G، سنوضح لك من خلال السطور المميزات الخاصة به، والتي يمكن التعرف عليها من خلال ما يلي:

Oppo A97 5G

- الهاتف يأتي بتصميم مميز وأنيق، بالإضافة إلى الألوان العديدة التي يمكن الاختيار منها.

- تم تجهيز الهاتف بشاشة عالية الدقة تبلغ 1080 × 2408 بكسل وكثافة البكسل التي تبلغ 400 بكسل لكل بوصة.

- يصل معدل التحديث الخاص بتلك الشاشة إلى 90 هرتز.

- يعمل الهاتف بمعالج قوي يتناسب لإتمام العديد من المهام.

- يتميز بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.

- يعتبر من الهواتف التي تتميز بكاميرات ذات جودة عالية في التصوير الفواتوغرافي.

- البطارية الخاصة به تصل سعتها إلى 5000 ملي أمبير، بالإضافة إلى دعم الشحن السريع، والذي يصل إلى 33 وات.

- يحتوي الهاتف على نظام تشغيل أندرويد 14، مع واجهة أوبو المميزة ColorOS 14.

- يدعم الهاتف الاتصال بعدد كبير من الشبكات تصل إلى 5G.

Oppo A97 5G

مواصفات أوبو Oppo A97 5G

زودت أوبو هاتف Oppo A97 5G، بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.6 بوصة، توفر دقة HD + ومعدل تحديث 90 هرتز.

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف Oppo A97 5G، بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة لبيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Oppo A97 5G

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A97 5G، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 810، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحزم Oppo A97 5G، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل الهاتف بواجهة أوبو ColorOS 14، المبنية على نظام تشغيل Android 14 الأحدث من جوجل.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A97 5G، للبيع في مصر مقابل سعر حوالي 17 ألف جنيه مصري.