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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موبايل الغلابة وبس.. أرخص هاتف أوبو بمواصفات مميزة وسعر مفاجأة

أرخص هاتف أوبو في
أرخص هاتف أوبو في مصر

تمتلك شركة أوبو Oppo، مجموعة من الهواتف الاقتصادية المميزة، فهي من أوائل الشركات المتصدرة في الأسواق بإنتاج هواتف رخيص ذات مواصفات مذهلة من حيث الإمكانيات وبسعر يناسب الجميع،

أرخص هاتف أوبو في مصر

ومن بين أرخص هواتف الفئة الاقتصادية من أوبو، يبرز Oppo A17K، كأرخص هاتف أوبو في مصر، فهو يأتي بأفضل المواصفات مع تصميم أنيق يناسب الشباب مقابل سعر رخيص، لذا سنتعرف خلال السطور التالية على سعره في السوق المصري.

 

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ويأتي هاتف أوبو Oppo A17k، مزود بكاميرا إمامية بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل إلى جانب فلاش LED، التصوير بالكاميرات مدعم بجودة FHD، كما جهزت أوبو الهاتف بشريحتين اتصال من نوع ماكرو.

أرخص هاتف أوبو في مصر

وبالنسبة للشاشة، جهزت أوبو هاتف Oppo A17k، بشاشة من نوع LCD، وبقياس 6.56 بوصة، وبجودة HD +، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

وينبض بداخل هاتف أوبو Oppo A17k، معالج ثماني النوأة من إنتاج شركة ميدياتيك من نوع Helio G35، والمطور بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت قابلة للتوسيع.

أرخص هاتف أوبو في مصر

ويتميز الهاتف بدعما لمقاومة رذاذ الماء وفقا لمعيار IPX4، وقارئ لبصمات الأصابع في زر الطاقة الموجود بالإطار الجانبي للجهاز، وتشمل عدسات هاتف Oppo A17k، على كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، تدعم ميزة الضبط التلقائي للصور، وعدسة أمامية بدقة 5 ميجابكسل، لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتمد هاتف أوبو Oppo A17k، طاقته من بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 13.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

ويتوفر هاتف Oppo A17k للبيع في السوق المصري مقابل سعر حوالى 5499 جنيها مصريا.

أرخص هاتف أوبو في مصر
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