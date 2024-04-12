وحش الفئة المتوسطة.. أحدث موبايل أوبو بقدرات فائقة ضد الماء والسقوط

أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الذكي الجديد Oppo A3 Pro، وهو هاتف متوسط ​​مدى يتميز بكونه حصل على شهادات IP69 وIP68 وIP66، لمقاومة الماء والغبار، والقدرة على تحمل المياه الساخنة لفترة طويلة، ورذاذ الماء القوي، وحتي الغمر في الماء لمدة نصف ساعة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo A3 Pro، بطبقة حماية من الزجاج الكريستالي في الأمام والخلف، وهو أول هاتف ذكي يحصل على شهادة SGS Gold Label 5-start السويسرية لمقاومة السقوط، كما نجح في اجتياز اختبار مقاومة الصدمات للمعايير العسكرية الوطنية في الصين.

مواصفات أوبو Oppo A3 Pro

زودت أوبو هاتف Oppo A3 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة، توفر دقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وما يصل إلى 950 شمعة في المتر المربع، وتتميز اللوحة بماسح ضوئي مدمج لبصمات الأصابع وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

ويحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على زجاج Crystal Shield من شركة أوبو والذي يعد بمقاومة محسنة للسقوط، ويتميز اللون الأزرق السماوي بظهر زجاجي بينما تحصل الطرازات الزرقاء والوردية على جلد نباتي.

Oppo A3 Pro

وبالنسبة للتصوير الفواتوغرافي، يتمتع هاتف أوبو Oppo A3 Pro، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة f/1.7 وعدسة بورتريه بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Oppo A3 Pro، بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 7050، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR4x، إلى جانب 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 3.1.

Oppo A3 Pro

ويحزم Oppo A3 Pro، ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 67 وات،ويعمل الهاتف بواجهة أوبو ColorOS 14، المبنية على نظام تشغيل Android 14 الأحدث من جوجل.

ويوفر الجهاز مواصفات أخرى، مثل شريحتي اتصال SIM، و شبكات 5G، وواي فاي Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، ومنفذ شحن من نوع USB-C.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A3 Pro، للبع في الصين مقابل سعر يبدأ من 275 دولار (أي ما يعادل 13 ألف جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، ولا توجد معلومات حول ما إذا كان سيتم إصداره في السوق العالمية.