بمواصفات خارقة وأداء متطور.. موبايل فخم من أوبو للطبقة المتوسطة

يعتبر هاتف Oppo A79 5G، أحدث هواتف تشكيلة A التي تقدمها شركة أوبو Oppo، لمستخدميها مع جميع الميزات الأساسية في أي هاتف ذكي متوسطة المدي بمواصفات جيدة وأسعار مناسبة، سنتعرف خلال السطور التالية على سعره ومواصفاته.

سعر ومواصفات هاتف أوبو Oppo A79 5G

يتميز هاتف أوبو Oppo A79 5G، بشاشة كبيرة من نوع IPS، بقياس 6.72 بوصة، بدقة Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تصل إلى 680 شمعة.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A79 5G، في المقدمة على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل، وتحتوي اللوحة الخلفية للجهاز على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

Oppo A79 5G

وينبض داخل هاتف أوبو Oppo A79 5G، معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6020، والذي تم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4x، وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

ويحزم هاتف أوبو Oppo A79 5G، بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم شحن السريع SuperVOOC بقدرة 67 وات، والذي يمكنه شحن البطارية بالكامل في خلال 48 دقيقة، ويأتي الهاتف مزودا بواجهة أوبو الجديدة ColorOS 14، التي توفر بعض ميزات المتطورة المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

Oppo A79 5G

وتشمل الميزات المتبقية بهاتف أوبو Oppo A79 5G، على شريحتي اتصال SIM، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكة Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.3، ونظام تحديد المواقع العالمي GPS، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC، ومنفذ شحن USB-C، مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليمتر، وفتحة بطاقة microSD، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ضمن الشاشة للأمان البيومتري.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo F25 Pro، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 420 دولار أمريكي (أي ما يعادل 19.930 جنيها مصريا)، وهو متوفر باللون الأسود والأخضر والأرجواني.