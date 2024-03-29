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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أوبو تغير قواعد اللعبة.. هواتف بإمكانات الفلاجشيب بأسعار معقولة

هاتف أوبو
هاتف أوبو

في الوقت الحالي، تمتلك جميع الهواتف الرائدة أوجه تشابه كبيرة، فجميعها تعمل بأحدث معالج كوالكوم Snapdragon، وشاشة من نوع OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وشحن فائق السرعة، وكاميرات رائعة، كل هذا بسعر باهظ للغاية. 

وعلى ما يبدو أن الشركات المصنعة تولي المزيد من الاهتمام لتطوير الهواتف ذات المستوى المبتدئ والمتوسطة للحفاظ على قدرتها التنافسية، كما تعمل الشركات المصنعة على جلب ميزات كانت حصرية لهواتف الفلاجشيب باهظة الثمن إلى الطرازات ذات الأسعار المعقولة. 

 

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أوبو تزود هواتفها الرخيصة بمزايا الهواتف الرائدة

تعتزم شركة أوبو على تغيير استراتيجية المعتادة، وتزويد الطرازات ذات السعار المعقولة بمواصفات تتميزة بها الأجهزة الرائدة، حيث ستقدم معيار الحماية IP68 وشاشة منحنية لهواتفها التي تبلغ قيمتها 100 دولار.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن Digital Chat Station، تعمل شركة “أوبو” على هاتف جديد بشهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار، لا تتوفر الكثير من المعلومات حول هذا الجهاز.

Oppo Reno 11F 5G

وكما تشير المعلومات السابقة، تعتزم أوبو لإطلاق هاتف ذكي رخيص الثمن يتميز بشاشة منحنية وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

وتعتبر نقطة السعر مثيرة بشكل خاص، حيث تهدف الشركة إلى استهداف الفئة الملائمة للميزانية بسعر من المتوقع أن يكون أقل من 150 دولار (أي ما يقرب من 7.100 جنيه).

ويشار إلى أن العلامات التجارية الأخرى، مثل شاومي، ستقدم ميزات رائعة متوسطة المدى ولكن بتكلفة مرتفعة، لذا نأمل أن تشجع خطوة أوبو على المزيد من المنافسة في هذا المجال، وأن تقدم الهواتف القادمة معالجات أفضل في هواتف Android ذات الميزانية المحدودة قريبا.

أوبو هواتف هواتف الفلاجشيب Oppo Reno 11F هاتف ذكي رخيص

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