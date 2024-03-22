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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات ثورية.. معالج كوالكوم الجديد سيجعل هواتف أندرويد أكثر ذكاءً

شركة كوالكوم تطلق
شركة كوالكوم تطلق معالج جديد لهواتف أندرويد متوسطة الفئة

أعلنت شركة كوالكوم Qualcomm الأمريكية، عن أحدث معالجتها تحت اسم Snapdragon 7+ Gen 3، والتي ستحسن من أداء الهواتف الذكية بفضل ميزات الذكاء الاصطناعي.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يقدم معالح كوالكوم الجديد Snapdragon 7+ Gen 3، وحدة معالجة مركزية محسنة بنسبة 15%، ووحدة معالجة رسوميات Adreno محسنة بنسبة 45% مقارنة بسابقتها بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 5%.

 

 

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شركة كوالكوم تطلق معالج جديد لهواتف أندرويد متوسطة الفئة

يستهدف الجيل الجديد من معالجات كوالكوم هواتف أندرويد متوسطة الفئة، فهو مطور بتقنية المعالجة 4 نانومتر، ويتم تشغيل وحدة معالجة مركزية ثماني النواة تتكون من Cortex-X4 بسرعة 2.8 جيجاهرتز، هناك أيضا 4 نوى للأداء Cortex-A720 يصل ترددها إلى 2.6 جيجاهرتز و3 وحدات كفاءة Cortex-A520 بتردد 1.9 جيجا هرتز.

قالت كوالكوم إن معالجها الجديد يوفر ميزات الذكاء الاصطناعي الثورية مثل إنشاء نص إلى صورة، ولتقديم تجربة تصوير مميزة تتيح الشريحة التقاط صور باستخدام عدسة واحدة بدقة أعلى تصل إلى 108 ميجابكسل، ودعما لاتصال Wi-Fi 7.

شركة كوالكوم تطلق معالج جديد لهواتف أندرويد متوسطة الفئة

وتعد هذه الشريحة الأولى في سلسلة Snapdragon 7 التي تتمتع بقدرات الذكاء الاصطناعي المولدة على الجهاز، فهو يدعم مجموعة واسعة من نموذج اللغة الكبيرة LLMs ونموذج الرؤية الكبيرة LVMs مثل Baichuan-7B وLlama 2 وGemini Nano وZhipu ChatGLM.

وأوضحت كوالكوم أن ميزات الذكاء الاصطناعي بالشريحة ستوفر مساعدين افتراضيين أفضل وتنشئ محتوى لم يسبق له مثيل بكفاءة مذهلة، إلى جانب مزايا أخرى مثل الترجمة والنسخ متعدد اللغات.

وكما ستوفر وحدة معالجة الرسومات في Snapdragon 7 Plus Gen 3 ميزات مثل دعم الدقة الفائقة في الألعاب واستيفاء الإطارات، ومعدل تحديث للشاشة بتردد 120 هرتز، بدقة QHD +، مع دعم معدل التحديث المتغير من 240 هرتز، ودعم الذاكرة يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5X وتخزين UFS 4.0.

وأكدت كوالكوم على أن الشركات الأولى التي ستستخدم معالج Snapdragon 7+ Gen 3 الجديد، ستكون شركة وان بلس وريلمي و Sharp.

كوالكوم معالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 3 Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3

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