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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هتشجعك تشتريه .. أقوى 5 مميزات في هاتف سامسونج الجديد A35

Galaxy A35
Galaxy A35

إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي ذي أداء قوي وشاشة رائعة وكاميرا ممتازة، فإن سامسونج Galaxy A35 هو خيارك الأفضل، فهو جهاز يتميز ببعض المواصفات الأكثر توازنا في الفئة المتوسطة.

ينتمي هاتف Galaxy A35، على غرار جميع هواتف تشكيلة Galaxy A من سامسونج، إلى طرازات الفئة المتوسطة ولكن هذا الإصدار يتمتع بمواصفات شبة رائدة ونظام كاميرا ممتاز، لذلك، سنوضح لك خلال السطور التالية أفضل ميزات هاتف سامسونج Galaxy A35 التي قد تجعلك ترغب في اقتنائه.

 

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أقوى 5 مميزات في هاتف سامسونج Galaxy A35

1. شاشة محسنة أكثر سطوعا:

يتميز هاتف Galaxy A35 الجديد من سامسونج بشاشة Super AMOLED بقياس 6.6 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وما يصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع من السطوع، إلى جانب تقنية Vision Booster لتحسين الرؤية ودقة الألوان في جميع ظروف الإضاءة حتى تحت ضوء الشمس الساطع، كما يتيح Eye Comfort Shield طبقة حماية للعين.

Galaxy A35

2. معالج قوي يقدم أداء أسرع:

تم تجهيز هاتف Galaxy A35 الجديد بمعالج ثماني النوأة من إنتاج شركة سامسونج Exynos 1380، والذي من شأنه أن يعزز الأداء بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بالرسومات، فهو يتكامل مع وحدة معالجة الرسومات Xclipse 530، والتي توفر أداء مذهل بنسبة 31% مما يمنح هذا المزيج الهاتف أداء قويا للتعامل بشكل أفضل مع التطبيقات والألعاب كثيفة الرسومات.

وبالإضافة إلى ذلك يقترن المعالج بسعة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ولديه خيار آخر بسعة 8 جيجابايت، مما يجعل الهاتف يعمل بسلاسة حتى عند تعدد المهام، توفر سعة التخزين البالغة 128أو 256 جيجابايت مساحة واسعة لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والتطبيقات.

Galaxy A35

3. مزايا متطورة:

زودت سامسونج هاتف Galaxy A35، بميزة الأمان  Samsung Knox Vault، وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها سلسلة الفئة المتوسطة Galaxy A على هذه الميزة، وهي عبارة عن نظام أمان إضافي يعمل على حماية البيانات المهمة وكلمات المرور في بيئة آمنة منفصلة عن المعالج الرئيسي والذاكرة.

وإلى جانب ذلك يوفر الهاتف مزايا اتصال محسنة بما في ذلك Wi-Fi 6 للوصول بشكل أسرع إى شبكة الواي فاي، ودعم لتقنية البلوتوت Bluetooth 5.3، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G والتي تقدم اتصالا عالي السرعة بالإنترنت عبر الشبكات الخليوية.

4. تصميم أقوى:

زودت سامسونج هاتف Galaxy A35، بتصميم أكثر حداثة مع شاشة تتميز بتصميم مثقوبة Infinity-O للكاميرا الأمامية، وهو يتميز بتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، مما يعني أنه يمكنه أن يتحمل الغمر في متر واحد من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة، كما أنه يتميز بالحماية ضد المواد المحمولة جوا والأوساخ التي تحملها الرياح.

كما يتمتع الهاتف بإطار من البلاستيك، ولوحة خلفية زجاجية بدلا من الخلفية البلاستيكية، وقد تم تحسين حماية الشاشة من نوع Gorilla Glass Victus+.

Galaxy A35

5. كاميرا عالية الجودة:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy A35 على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، قادرة على تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما يدعم ميزة تثبيت الصورة البصرية (OIS) وتثبيت الصورة الرقمية للفيديو (VDIS) لضمان بقاء الكاميرات ثابتة عند الإمساك بالهاتف لالتقاط سلس، ويتميز الهاتف بنظام معالجة إشارات الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي (ISP).

يشار إلى أن سامسونج حددت سعر هاتف Galaxy A35 بحوالي 338 دولار (ما يقرب من 16.150 جنيه مصري).

Galaxy A35
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