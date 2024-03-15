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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مش هتصدق سعره.. شاهد سامسونج S24 Ultra بتصميم "تيسلا سايبرتراك"

هاتفي Galaxy S24
هاتفي Galaxy S24 Ultra وS23 Ultra بتصميم مستوحى من Cybertruc

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، النقاب مؤخرا عن إصدارات خاصة فريدة تم تصميمها خصيصا لعشاق الفخامة، بتصميم مستوحى من الأجهزة والآلات الشهيرة، تشمل هواتف سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy S23 Ultra، بـ مظهر "تيسلا سايبرتراك"، إلى جانب هواتف iPhone 15 Pro، بتصميم مستوحي من نظارة آبل الثورية Vision Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "androidheadlines"، قدمت العلامة التجارية الفاخرة "كافيار"، الشهيرة والمتخصصة في تصنيع أجهزة سامسونج وآبل الرائدة من الذهب والألماس، إصدارات جديدة من هاتفي Galaxy S24 Ultra وGalaxy S23 Ultra مستوحاة من سيارة “تيسلا سايبرتراك” Cybertruck، ذات التصميم الفولاذي الفريد.

 

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كافيار تطلق هاتفي Galaxy S24 Ultra وS23 Ultra بتصميم مستوحى من Cybertruck

وزودت "كافيار" هواتف سامسونج الرائدة بتصميم خلفي فريد يشبه شاحنة البيك اب الكهربائية، صممته بدقة واستخدمت مواد متميزة لإضفاء لمسة نهائية فاخرة على الأجهزة، مع ذلك تبقى المواصفات الداخلية للجهازين دون تغيير.

ومثل شاحنة "تيسلا" الكهربائية المستقبلية، تتمتع الهواتف المصنوعة من شركة "كافيار"، بتصميم معدل يضم جسم معدني نظيف بخطوط حادة وشكل هندسي.

ويتميز ظهر هاتف "كافيار" بتصميم Cybersamsung S-twenty بتصميمه، فقد اهتمت الشركة بدمج تصميمات الزجاج الأمامي والمصابيح الأمامية للشاحنة في جسم الهاتف، وزدته بإطار من التيتانيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء، مما يجعل الأجهزة أقوى مقارنة بالذي استخدمته شركة سامسونج المصنوع من التيتانيوم.

هاتفي Galaxy S24 Ultra وS23 Ultra بتصميم مستوحى من Cybertruck

ويتميز هاتفا Galaxy S24 Ultra وGalaxy S23 Ultra من كافيار بلمسات زخرفية باللونين الأحمر والأبيض تم إنشاؤها باستخدام المينا الملونة، وتقول الشركة: "يعكس كل جانب من جوانب هذا الجهاز روح الابتكار التي توحد شركتي تيسلا وسامسونج".

هاتفي Galaxy S24 Ultra وS23 Ultra بتصميم مستوحى من Cybertruck

وتأتي الأجهزة بكمية محدودة، حيث تقدم الشركة 99 وحدة لكل منها، تأتي هذه منتجات بتصميم أنيق للغاية ولكنه بوزن أثقل من الإصدار الأساسي من سامسونج،  وبسعر أغلى أيضا.

هاتفي Galaxy S24 Ultra وS23 Ultra بتصميم مستوحى من Cybertruck

وبالنسبة للسعر تبلغ تكلفة هاتف Galaxy S24 Ultra المستوحى من سيارة تيسلا Cybertruck، حوالى 8.770 دولار (حوالي 419 ألف جنيه مصري) للإصدار بسعة 256 جيجابايت، فيما يأتي الإصداران بسعة 512 جيجابايت مقابل 9.130 دولار (حوالي 436 ألف جنيه مصري)، وبسعة 1 تيرابايت بسعر 9.490 دولار (حوالي 453 ألف جنيه مصري).

هاتفي Galaxy S24 Ultra وS23 Ultra بتصميم مستوحى من Cybertruck

وأما عن نسخة هاتف Galaxy S23 Ultra الفاخر، تبيعها كافيار بخيارات التخزين الثلاثة، حيث تبلغ تكلفة الإصدار بسعة 1 تيرابايت حوالي 9.200 دولار (حوالي 440 ألف جنيه مصري).

هاتفي Galaxy S24 Ultra وS23 Ultra بتصميم مستوحى من Cybertruck
كافيار Caviar سامسونج Galaxy S24 Ultra Cybertruck سايبرتراك

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