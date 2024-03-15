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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأكثر من 450 ألف جنيه.. "نسخ فاخرة" لهاتف آيفون الجديد

كافيار تطلق هاتف
كافيار تطلق هاتف آيفون بتصميم مستوحي من Vision Pro

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، المشهورة بصناعة الإصدارات الفاخرة لأجهزة آيفون وسامسونج، النقاب عن مجموعتها الجديدة من هواتف iPhone 15 Pro، بتصميم مستوحي من مفهوم نظارة آبل Vision Pro، في الجزء الخلفي مما يوفر مزيجا فريدا من التصميم المميز مع التكنولوجيا المتطورة.

وتحمل تلك الأجهزة وبشكل فريد تصميم نظارة الواقع المعزز XR الثورية Vision Pro، والتي توصفها آبل بالكمبيوتر المكاني، وقد زينت كافيار الجزء الخلفي من هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، بمنحنيات أنيقة وفتحات دائرية واللمسات البرتقالية المميزة والظلال الزرقاء.

 

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كافيار تطلق هاتف آيفون بتصميم مستوحي من Vision Pro

ووفقا لـ كافيار، فإن هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max المعدلين يتميزان بظهر مصنوع من التيتانيوم المستخدم في مجال الطيران والفضاء، وهو أفضل من الموجود من الذي استخدمته آبل في الإصدارات الأساسية.

كافيار تطلق هاتف آيفون بتصميم مستوحي من Vision Pro

كما أضافت "كافيار" لمسات ملونة ونقوش ليزر لصياغة تصميم مشابه لـ Apple Vision Pro بعناية، تأتي الأجهزة مع شهادة أصالة دولية وشهادة شخصية وضمان لمدة عام.

كافيار تطلق هاتف آيفون بتصميم مستوحي من Vision Pro

وتم تصميم المجموعة الفاخرة لأولئك الذين يسعون إلى التكامل السلس مع تجربة نظارة Vision Pro الخاصة بهم، ومع هذا العرض، أصبح لدى محبو سماعة الواقع المعزز التي تبيعها آبل مقابل سعر يقدر بـ 3500 دولار أمريكي (ما يقرب من 167 ألف جنيه مصري)، فرصة لامتلاك جهاز آيفون يكمل سماعة Apple Vision Pro الخاصة بهم.

كافيار تطلق هاتف آيفون بتصميم مستوحي من Vision Pro

لذلك تبيع مجموعتها الجديدة بسعر باهظ للغاية وبكمية محدودة تبلغ 99 وحدة، حيث يبدأ سعر طراز iPhone 15 Pro من 9060 دولار (ما يقرب من 433 ألف جنيه مصري)، للنسخة بسعة 1 تيرابايت.

ويبلغ سعر النسخة 1 تيرابايت من طراز iPhone 15 Pro Max المستوحى من نظارة آبل Vision Pro بسعر يبدأ من 9560 دولار (أي ما يقرب من 456 ألف جنيه مصري).

كافيار تطلق هاتف آيفون بتصميم مستوحي من Vision Pro
آيفون كافيار Caviar iphone 15 Pro Apple Vision Pro

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