بالفيديو.. شاهد موبايل سامسونج الجديد مطلي ذهب عيار 24

قدمت كافيار Caviar، العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة والمتخصصة في تصنيع أجهزة سامسونج وآبل الرائدة من الذهب والألماس، مجموعة جديدة تسمى “Era of Dragon” لجهاز Samsung Galaxy S24 Ultra.

منذ أن تم الإعلان عن هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra، تعمل شركة كافيار الروسية على تصميم إصدارها الفاخر Era of the Dragon، والذي قامت بتزينه بالذهب مع تنين عيار 24 قيراطا على ظهره.

هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra من الذهب عيار 24 قيراط

أسقطت كافيار، العلامة التجارية الفاخرة المعروفة بتخصيص الأجهزة المتطورة، أحدث إبداعاتها وهو أحدث طراز من سامسونج Samsung S24 Ultra Yong، وهو جزء من مجموعة “Era of Dragon”، يشيد هذا الإصدار الفاخر، المتوفر للبيع على موقع Caviar الإلكتروني، بمكانة سامسونج في عالم التكنولوجيا، والتي يتم تمثيلها رمزيا على شكل "التنين".

ويمزج هاتف Samsung S24 Ultra Yong، الذي يبلغ سعره حوالي 15.000 دولار (أي ما يعادل 46.3441 جنيها مصريا)، بين الفخامة والتكنولوجيا، حيث يتميز بهيكل مصنوع من التيتانيوم مع طلاء PVD أسود، مما يمنحه مظهرا يشبه الساعات السويسرية الفاخرة.

وزينت كافيار هاتف Samsung S24 Ultra Yong، بنقش بارز من الذهب عيار 24 قيراطا للتنين الكوري الشهير، والذي يرمز إلى قوة وهيبة سامسونج، وعززته بآلية CVR ELT3350Au Tourbillon، وهي آلية تعبئة يدوية متطورة مرصعة بـ 19 جوهرة، تدور مرة واحدة في الدقيقة وتأتي كـ لمسة مضافة من عناصر صناعة الساعات الراقية إلى الهاتف.

مجموعة “Era of Dragon” لجهاز Samsung Galaxy S24 Ultra

وبصرف النظر عن التنين، رصعت كافيار الهاتف بثلاثة نجوم ماسية، مشيرة إلى شعار سامسونج الأصلي، وهي تجمع دائرة البروج، المرسومة بالمينا على التيتانيوم المطلي بتقنية PVD، ما بين التأثيرات الشرقية والغربية، بما يتماشى مع استراتيجية الشركة العالمية.

وتتضمن مجموعة Era of the Dragon الجديدة من كافيار، نماذج مزينة برسومات الأبراج الفلكية والتي تضم 99 وحدة لكل من برج الحمل والحوت والدلو والثور، بأسعار تبدأ من 9000 دولار (أي ما يعادل 27.806 جنيها مصريا).

Samsung S24 Ultra Yong

وذلك بالإضافة إلى نموذج آخر مصنوع بالكامل من الذهب مع أنماط مستوحاة من الهندسة المعمارية الكلاسيكية، بسعر يبدأ من 74000 دولار (أي ما يعادل 22.86311 جنيها مصريا).

ويشار إلى أن كافيار ستطرح 24 وحدة فقط من طراز Samsung S24 Ultra Yong، في حين أن نماذج الأبراج، ستحتوي على 99 وحدة لكل منها. ويضيف هذا التفرد إلى جاذبية هذه الهواتف الفاخرة، المصممة لأولئك الذين يقدرون مزيج التكنولوجيا والفن والرمزية الثقافية.