أقوى هواتف أندرويد.. Galaxy S24 Ultra أغلى من سبيكة دهب

يعد Galaxy S24 Ultra أحدث وأكبر هاتف رائد غير قابل للطي من عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي سامسونج، وليس هذه فقط بل هو أيضا أقوى هواتف أندرويد وأغلاها ثمنا، فهو يتمتع بمواصفات جبارة تجعله منافسا لا يهزم أمام هواتف آبل الشهيرة iPhone 15 Pro، وذلك بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي المتوفرة ودقة قلم S Pen.

مميزات هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra

زودت سامسونج هاتفها الرائد Galaxy S24 Ultra، بالعديد من الميزات الجديدة، أهمها المزايا القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي التي ذاع صيتها خلال عام 2023، والتي تجعل منه هاتف أندرويد الأكثر ذكاء على الإطلاق، أو هاتف الـ AI كما يطلق عليه.

تصميم أنيق أكثر متانة



على مدار السنوات الماضية، اعتبر طراز Ultra من سامسونج هاتف أندرويد الأقوى، وهو بلا شك الطراز الأفضل في سلسلة S24 بأكملها، حيث يتميز بأفضل المواصفات والميزات، ومع منحه لمسة نهائية من التيتانيوم أصبح هاتف أندرويد الأكثر متانة والأخف وزنا مثل iPhone 15 Pro من آبل، حيث تتمتع هذه المادة بمقاومة أعلى ضد التآكل والصدمات العرضية.

ويبلغ حجم هاتف Galaxy S24 Ultra، حوالي 162.3 × 79 × 8.6 مليميتر ويزن 233 جراما، فهو أرفع من سابقه وله حواف أنحف، كل ذلك بفضل إطار التيتانيوم الجديد.

وبطبيعة الحال، فإن تصنيف IP68 ضد الغبار والماء هو ما يضيف المزيد من المتانة لجودة الهاتف، والذي استخدمت سامسونج مواد أكثر استدامة ومعاد تدويرها لتصنيع العديد من مكونات الهاتف، حيث يتم شحن الهاتف في صندوق مصنوع بنسبة 100% من الورق المعاد تدويره.

Galaxy S24 Ultra

شاشة مسطحة أكثر سطوعا

ومن بين أبرز التغييرات التي حصل عليها Galaxy S24 Ultra، هو الشاشة والتي حصلت على تصميم مسطح بلا من منحني في الإصدار السابق، وهو ما يمنح الأشخاص مساحة شاشة أكثر قابلة للاستخدام عند النقر عليها والرسم عليها باستخدام قلم S Pen المدمج.

ولتناسب موضوع المتانة المحسن للهاتف، تتميز شاشة Galaxy S24 Ultra بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Armor الجديدة، حيث تزعم شركة "كورنينج" إنها الأكثر متانة على الإطلاق، والتي توفر متانة أفضل بنسبة 56٪ من سابقتها.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، فهي عبارة عن لوحة AMOLED 2X مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث ديناميكي من 1 هرتز إلى 120 هرتز، سيؤدي هذا إلى رفع معدل التحديث العالي عندما تتطلب التطبيقات والألعاب ذلك والاتصال مباشرة عندما يعرض الهاتف محتوى ثابتا في الغالب لتوفير عمر البطارية، وهناك أيضا معدل استجابة أسرع للمس بنسبة 12%.

وبالإضافة إل ذلك، يحتوي Galaxy S24 Ultra، على ترقية أخرى للشاشة، هي أنه يمكنه للهاتف الوصول إلى 2600 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، وهو ما يتفوق على iPhone 15 Pro Max وPixel 8 Pro، وهو أيضا ما يمثل ترقية مهمة عن الجيل السابق البالغ 1750 شمعة في المتر المربع.

وتستفيد الشاشة الجديدة أيضا من تقنية Vision Booster المحسنة، وميزة Adaptive Color Tone الجديدة لإعادة إنتاج الألوان الطبيعية في ظروف الإضاءة المختلفة، كما تم تحسين ميزة Always On Display بشكل كبير ويمكنها الآن مشاركة خلفية شاشة القفل وعناصر واجهة المستخدم.

نظام كاميرا أكثر تطورا

يحتوي هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 Ultra المتميز لعام 2024، على إعداد رباعي الكاميرا، يتكون من كاميرا أساسية بدقة 200 ميجابكسل، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS وفتحة عدسة f/1.7، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وفتحة عدسة f/2.4،تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، ومجال رؤية 36 درجة، وكاميرا تليفوتوغرافي مطورة بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/3.4، مع تقريب بصري 5x، تدعم تقنية التثبيت البصري OIS، وتركيز 22 درجة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع مجال رؤية 120 درجة وفتحة عدسة f/2.2، يتميز بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2.

Galaxy S24 Ultra

يتم تشغيل نظام الكاميرا الجديد هذا بواسطة مجموعة شاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي تسمى ProVisual Engine، توفر صور تكبير أو تصغير عالية الوضوح بمعدلات تكبير 2x و3x و5x و10x بفضل تقنية Adaptive Pixel Sensor، كما تتميز بتكبير رقمي محسن بمعدل 100x، وعند استخدام التسجيل المزدوج، يمكن للمستخدمين التقاط مقاطع فيديو بكاميرتين خلفيتين في وقت واحد.

ويلعب الذكاء الاصطناعي أيضا دورا في تحرير وتعديل الصور، يوفر تطبيق المعرض أدوات مثل التعديل التوليدي واقتراحات التحرير ومعاينات Super HDR التي تعمل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل إنستجرام وسناب شات، إلى جانب التشغيل الفوري بالحركة البطيئة لمقاطع الفيديو التي لم يتم تصويرها بالحركة البطيئة.

معالج سريع عالي الكفاءة

أعلنت شركة سامسونج عن أن هاتف Galaxy S24 Ultra سيعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 3 المصمم خصيصا لسلسلة Galaxy في جميع الدول التي يتم بيعه فيها، على عكس طرازي S24 وS24 Plus، اللذين يأتيان فقط مع 8 Gen 3 في الولايات المتحدة، وفي أجزاء أخرى من العالم، سيستخدمون معالج سامسونج Exynos.

ويتميز معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 الجديد، بنواة واحدة لـ وحدة المعالجة المركزية Cortex-X4 بسرعة 3.3 جيجا هرتز، وثلاثة أنوية Cortex-A720 بسرعة 3.15 جيجا هرتز، ونواتين Cortex-A720 بسرعة 2.96 جيجا هرتز، ونواتين أخريين Cortex-A520 بسرعة 2.27 جيجا هرتز، باختصار، يوفر Galaxy S24 Ultra معالج سريع الأداء بشكل عام وأكثر كفاءة من ذي قبل.

كما أن وحدة معالجة الرسوميات Adreno الموجودة في معالج Snapdragon 8 Gen 3 تعني أن هاتف Galaxy S24 Ultra يمكنه توفير تتبع شعاع محسّن بنسبة 40% من خلال الأجهزة في الألعاب المتوافقة، كما يعد برسومات أكثر إثارة للإعجاب.

وزودت سامسونج الهاتف بنظام تبريد يتمتع بغرفة بخار أكبر بمقدار 1.9 مرة مقارنة بإصدار الشركة السابق Galaxy S23 Ultra، للحفاظ على سلاسة اللعب لفترة أطول وتشغيل قدرات الذكاء الاصطناعي، وحصل محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بمعالج كوالكوم أيضا على ترقية بفضل وحدة المعالجة العصبية Hexagon NPU، التي توفر أداء أسرع بنسبة 98% مقارنة بشريحة Gen 2.

ومن ناحية الاتصال حصل الهاتف على دعم شبكات الجيل الخامس 5G وشبكة الواي فاي Wi-Fi 7، ونظام تحديد الموقع في الوقت الحقيقي القائم على UWB وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.3، ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي رام ضخمة بسعة 12 جيجابايت مصحوبة بذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

Galaxy S23 Ultra

واجهة مميزة وميزات قائمة على الذكاء الاصطناعي

أطلقت سامسونج هاتف Galaxy S24 Ultra، مع واجهة النظام الأحدث One UI 6.1، المستندة على نظام التشغيل Android 14، يوفر هذا الأخير العديد من الميزات الجديدة، والعديد منها مدعوم بالذكاء الاصطناعي على الجهاز أو في السحابة، تتضمن بعض ميزات وتحسينات البرامج البارزة ما يلي:

- تشتمل الميزات الأخرى في جميع أنحاء النظام على ميزة “دائرة البحث” الجديدة من جوجل، وتعد سلسلة S24، إلى جانب تشكيلة جوجل Pixel 8، أول الهواتف التي تقدم هذه الميزة، يؤدي الضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية إلى تنشيط طريقة عرض حيث يمكن استخدام قلم S Pen الخاص بهاتف Galaxy S24 Ultra لوضع دائرة حول صورة على الشاشة، وبعد ذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ستبحث عن المعلومات حول ما تبحث عنه.

وتركز بعض ميزات الذكاء الاصطناعي على الترجمة، يدعم هاتف Galaxy S24 Ultra ميزة الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية، حيث تترجم كلام طرفي المكالمة في الوقت الفعلي إلى لغة الطرف الآخر وتعمل بـ 13 لغة مختلفة، يمكنك أيضا ترجمة المحادثات النصية إلى لغة أخرى، وهي وظيفة مدمجة في تطبيق لوحة المفاتيح من سامسونج بحيث تعمل عبر أي خدمة دردشة.

وكما حصل مسجل الصوت من سامسونج أيضا على نسخ حية تشبه أجهزة Pixel مع ترقيات محسنة للسماعات مع القدرة على ترجمة النسخ إلى لغة أخرى، فيما حصل تطبيق Notes على بعض الأدوات المفيدة أيضا، مع القدرة على تنسيق الصفحات وتلخيصها تلقائيا لك، ويمكن للنسخ الصوتي عبر تطبيق مسجل الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي تقديم ملخص لما قيل وتنظيم الملاحظات تلقائيا إلى معلومات أكثر قابلية للفهم، بالإضافة إلى ذلك يستطيع الذكاء الاصطناعي في Galaxy S24 Ultra اكتشاف نغمة الرسائل وتقديم تغييرات مقترحة على النص.

بطارية كبيرة ونظام تشغيل لـ 7 سنوات

يتمتع هاتف Galaxy S24 Ultra بعمر بطارية مماثل لعمر بطارية Galaxy S23 Ultra، والتي تدوم لحوالي ثماني ساعات من وقت تشغيل الشاشة، وذلك بفضل بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة وشريحة معززة يمكنها توفير المزيد من الطاقة ولكنها أكثر كفاءة.

والشحن هو نفسه الموجود في هاتف Galaxy S23 Ultra، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 45 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، شيء واحد يفتقده هاتف سامسونج الرائد هو الشحن اللاسلكي Qi2، فهو يدعم معيار Qi القديم.

ومع Galaxy S24 Ultra تنضم سامسونج إلى جوجل في تقديم ترقيات نظام التشغيل لمدة 7سنوات لسلسلة S24، والتي تتضمن 7 سنوات من التحديثات الأمنية والتي ستنتهي في عام 2031 مع حصول الهاتف على نظام التشغيل أندرويد 21.

هاتف أندرويد الأعلى سعرا

وباعتباره أفضل هواتف سلسلة S من سامسونج، فإن هاتف Galaxy S24 Ultra ليس رخيصا، فهو يتوفر في الولايات المتحدة، مقابل سعر يبدأ من 1299 دولار (أي ما يعادل 40.137 جنيها مصريا) للنموذج الأساسي.

وفي المملكة المتحدة، يبدأ سعر الهاتف من 1249 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل 48.917 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.

وفي أستراليا، يبدأ سعر هاتف Galaxy S24 Ultra من 2199 دولارا أستراليا (أي ما يعادل 44.795 جنيها مصريا)، لطراز 256 جيجابايت.

وفي الهند يبلغ سعر هاتف Galaxy S24 Ultra، حوالي 129.999 روبية هندية (أي ما يعادل 48.349 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.

وفي السعودية يتوفر هاتف Galaxy S24 Ultra، مقابل سعر 5400 ريال سعودي للطراز بسعة 12 + 512 جيجابايت.

وفي الإمارات يبلغ سعر هاتف Galaxy S24 Ultra، حوالي 5100 درهم إماراتي، للطراز بسعة 12 + 512 جيجابايت.

وسيتوفر هاتف Galaxy S24 Ultra، في مصر في الأول من فبراير المقبل، ومن المحتمل أن يتخطي سعره حاجز الـ 65 ألف جنيه مصري، وهو سعر طراز سامسونج الحالي Galaxy S23 Ultra بسعة 12 + 256 جيجابايت، وتتخطي تكلفة الهاتف الرائد سعر سبيكة من الدهب وزن 10 جرامات والتي تقدر بـ 39090 جنيها، أو ما يعادل 22 جرام دهب عيار 18 والذي سجل سعر الجرام في معاملات اليوم 3043 جنيها مصريا.