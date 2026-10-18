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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«دويدار»: خصم 500 ألف جنيه من ناصر منسي.. وقرار معتمد جمال «صحيح»

معتمد جمال
معتمد جمال
علا محمد

أكد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، أن قرار معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأبيض، بإحالة ناصر منسي للتحقيق يُعد قرارًا صحيحًا، في إطار فرض الانضباط داخل صفوف الفريق.

وأوضح دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن ناصر منسي سيُعاقب ماليًا بخصم مبلغ 500 ألف جنيه من مستحقاته، على خلفية الواقعة الأخيرة.

وشدد لاعب الزمالك السابق على أهمية تطبيق اللوائح والعقوبات على جميع اللاعبين دون استثناء، مؤكدًا أن الحفاظ على الالتزام والانضباط داخل غرفة الملابس يمثلان عنصرًا أساسيًا لاستقرار الفريق وتحقيق أهدافه خلال المرحلة المقبلة.

أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق الزمالك معتمد جمال المدير الفني للفريق الأبيض ناصر منسي

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