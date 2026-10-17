الدفاع الروسية: استهداف سفينة تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت سفينة شحن جاف تنقل معدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج لصالح القوات الأوكرانية قبالة سواحل مقاطعة أوديسا.



وأفادت الدفاع الروسية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية اليوم السبت: بأن سفينة شحن جاف كانت تنقل معدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج قُصفت على مسافة 40 كيلومترًا جنوب ميناء أوديسا".

وأعلنت الدفاع الروسية أن القوات الروسية استهدفت محطة كهرباء فرعية في بلدة كولودني بمقاطعة تيرنوبول، تغذي منشآت صناعية عسكرية أوكرانية.

وأضافت أنه "نتيجة للضربات، قُصفت محطة كهرباء فرعية في بلدة كولودني بمقاطعة تيرنوبول، التي تغذي منشآت صناعية عسكرية".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة شركة "كرومبرغ آند شوبرت" بمدينة لوتسك، التي تتولى إصلاح مركبات القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة استهدفت مراكز لوجستية وبنى تحتية للنقل والمواني تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "واصلت القوات المسلحة الروسية، خلال الليل، شن غارات بطائرات مسيرة على مراكز لوجستية وبنى تحتية للنقل والمواني في أوكرانيا، بالإضافة إلى سفن بحرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومصانع تعدين ومنشأة لتصنيع محولات الطاقة في كريفوي روغ وزابوروجيه وجيتومير".