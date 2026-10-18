مدرب الجيش الرواندي: مازالت أمامنا فرصة للتعويض أمام الزمالك.. وأتابع الدوري المصري بسبب «عموتة»

أكد عبد الرحيم طاليب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، صعوبة المواجهة أمام الزمالك، مشددًا على أن الفريق المصري يمتلك تاريخًا كبيرًا في القارة الأفريقية، لكنه تمسك بآمال فريقه في التعويض خلال مباراة العودة بالقاهرة، رغم الخسارة في لقاء الذهاب.

وقال طاليب في مداخلة هاتفية عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامية دينا سليم: «الزمالك بطل أفريقيا ومباراتنا أمامه كانت صعبة، وما زال أمامنا فرصة للتعويض في مباراة العودة بالقاهرة»، مؤكدًا أن فريقه لم يفقد الأمل في تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المقبلة، وأن حسم الأمور لم ينتهِ بعد.

وأضاف المدير الفني للجيش الرواندي أن فريقه أهدر العديد من الفرص خلال مباراة الذهاب أمام الزمالك، موضحًا أن كرة القدم تحمل كل الاحتمالات، وأن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير النتيجة في لقاء العودة، وهو ما يدفعه إلى مواصلة العمل مع اللاعبين من أجل الاستعداد بأفضل صورة ممكنة.

وتحدث طاليب عن أداء الزمالك في المباراة الماضية، قائلًا: «تفاجأنا بأسلوب الزمالك في مباراة الذهاب ولعب بطريقة ممتازة»، كما كشف عن متابعته الجيدة للدوري المصري، مشيرًا إلى اهتمامه بمتابعة الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، في إطار متابعته لكرة القدم المصرية.

واختتم المدير الفني للجيش الرواندي تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه أغلق صفحة مباراة الذهاب، وبدأ التركيز على لقاء العودة في القاهرة، سعيًا لتقديم أداء أفضل ومحاولة استغلال الفرص المتاحة، مع التمسك بأمل التعويض أمام الزمالك.