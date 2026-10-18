بإطلالة كلاسيكية.. أروى جودة تتألق بجانب زوجها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

خطفت الفنانة أروى جودة الأنظار خلال ظهورها برفقة زوجها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت بإطلالة لافتة جمعت بين الأناقة واللمسات العصرية، لتضيف حضورًا مميزًا إلى قائمة إطلالات النجمات في المهرجان.

تفاصيل إطلالة أروى جودة في مهرجان الجونة السينمائي

وظهرت أروى جودة في الصور بإطلالة أنيقة إلى جانب زوجها الذي اختار بدوره مظهرًا كلاسيكيًا راقيًا، وسط أجواء من الانسجام والابتسامات التي عكست سعادتهما خلال حضورهما فعاليات المهرجان.

اختارت أروى جودة فستانًا طويلًا بتصميم لافت، جاء باللون الفضي اللامع مع تطريزات ورسومات باللون الذهبي، في مزيج لوني منح الإطلالة طابعًا فخمًا ومميزًا.

وجاء الفستان بقصة محددة للقوام، مع حمالات كتف رفيعة وفتحة صدر مربعة، فيما زُينت خامته اللامعة بتفاصيل ذهبية مستوحاة من أشكال الشمس وأشعتها، أضفت على التصميم لمسة فنية جذابة.

كما تميز الفستان بتدرجات لونية تجمع بين الفضي والذهبي، مع امتداد التصميم الطويل الذي أبرز تفاصيل الإطلالة ومنحها طابعًا احتفاليًا يتناسب مع أجواء مهرجان الجونة السينمائي.

المكياج وتسريحة الشعر يكملان أناقة أروى جودة

على مستوى الجمال، اعتمدت أروى جودة تسريحة شعر منسدلة باللون الأسود، مع تموجات ناعمة أضفت على مظهرها لمسة أنثوية طبيعية.

أما المكياج، فجاء بألوان متناسقة أبرزت ملامح وجهها، مع التركيز على العيون وتحديدها بأسلوب ناعم، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة قريبة من اللون الوردي، ما منحها إطلالة متوازنة تتماشى مع بريق الفستان وتفاصيله الذهبية.

واكتملت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة بدت متناسقة مع تصميم الفستان، لتترك التفاصيل اللامعة مساحة كافية لتكون العنصر الأبرز في مظهرها.

أروى جودة

زوج أروى جودة يختار الإطلالة الكلاسيكية الأنيقة

في المقابل، ظهر زوج أروى جودة بإطلالة كلاسيكية أنيقة، حيث ارتدى بدلة باللون الأبيض العاجي، نسقها مع قميص أبيض وبنطلون أسود، مع منديل جيب أسود أضفى لمسة من التباين على مظهره.

وجاء اختيار الألوان الهادئة ليمنحه إطلالة راقية تتناسب مع طبيعة الحدث، فيما أضفى ظهوره برفقة أروى جودة مزيدًا من الاهتمام على الصور المتداولة لهما خلال المهرجان.

ولفت الثنائي الأنظار بلقطاتهما العفوية وابتساماتهما، إذ بدت أروى جودة وزوجها في حالة من الانسجام، لتصبح إطلالتهما من اللقطات اللافتة ضمن أجواء اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي.

إطلالات النجمات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

تحظى إطلالات النجمات باهتمام كبير خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد حضور عدد من نجوم الفن وصناع السينما، إلى جانب تغطية واسعة للأزياء والموضة على السجادة الحمراء.

وتأتي إطلالة أروى جودة لتضيف خيارًا مختلفًا إلى اختيارات الموضة التي تظهر خلال المهرجان، خاصة مع اعتمادها على الخامات اللامعة والتفاصيل الذهبية التي جمعت بين الطابع الفني والأناقة المسائية.

وبين الفستان الفضي الذهبي والإطلالة الكلاسيكية لزوجها، قدم الثنائي ظهورًا أنيقًا في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي، ليواصلا جذب الأنظار ضمن أبرز اللقطات التي تحظى باهتمام محبي الموضة وأخبار النجوم.