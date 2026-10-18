هنادي مهنا بفستان غير تقليدي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة هنادي مهنا، خلال حضورها فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته التاسعة.

إطلالة هنادي مهنا

أطلت هنادي مهنا، مرتديه فستان طويل باللون الأخضر الغامق، وجاء الفستان بتصميم مختلف من الخصر مع تطريز جذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هنادي مهنا، تسريحة مميزة وجذابة لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنادي مهنا، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنادي مهنا