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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

إطلالة كاجوال.. هنادي مهنا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
نهى هجرس

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة كاجوال.

إطلالة هنادي مهنا 

وظهرت هنادي مهنا مرتدية بنطالا كاجوال باللون الوردي، ونسقت معه بلوزة ناعمة وجذابة باللون الأبيض، مع نقوشات من الورود باللون الوردي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هنادي مهنا أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنادي مهنا، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنادي مهنا 

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