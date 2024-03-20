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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات حصرية تكشف سعر ومواصفات هاتف وان بلس المنتظر Nord CE4

وان بلس
وان بلس

سربت بعض مواقع التقنية، التفاصيل الرئيسية لهاتف وان بلس القادم OnePlus Nord CE4، الذي من المقرر إطلاقه في الأول من شهر إبريل المقبل، وهو يعد خليفة هاتف Nord CE 3 الشهير.

مواصفات هاتف وان بلس Nord CE4

في أحدث كشف قبل الإطلاق الرسمي للهاتف، أكدت وان بلس أن Nord CE 4 سيحتوي على شحن سريع بقدرة 100 وت وفقا لمعيار SUPERVOOC، الذي يقوم بشحن طاقة الهاتف بالكامل في غصون 15 دقيقة فقط.

 

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وسيتم تشغيل هاتف وان بلس Nord CE4، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 782 بمعمارية 6 نانومتر،وسيأتي الهاتف متوسط ​​المدى مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 3.1.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد أيضًا على أن الهاتف الذكي يأتي مع دعم بسعة 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، وسيعمل هاتف Nord CE 4 على تشغيل واجهة وان بلسOxygenOS UI المستندة إلى نظام التشغيل Android 14.

Nord CE 4

وفي قسم التصوير الفوتوغرافي، سيحتوي هاتف وان بلس Nord CE 4 على كاميرا خلفية ثلاثية، بدقة 50 + 8 + 2 ميجابكسل، وستحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

وسيأتي هاتف وان بلس Nord CE 4، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، بدقة FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وسيحزم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

وستشمل الميزات الأخرى بالهاتف، دعم بطاقة SIM مزدوجة، ودعم شبكات الجيل الحامس 5G، وشبكات الواي فاي Wi-Fi 7، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.4، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتقنية الاتصال قريب المدى NFC، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، ونظام لتبديد الحرارة للحفاظ على برودة الهاتف.

وفيما يتعلق بالسعر، من المحتمل أن يتوفر هاتف Nord CE 4، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 30.000 روبية هندية (أي ما يعادل 17 ألف جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Nord CE 4
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