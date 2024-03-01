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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ ديزاين لعبة شهيرة.. وان بلس تطلق إصدار مميز من OnePlus 12R

OnePlus 12R Genshin
OnePlus 12R Genshin Impact Edition

أعلنت شركة وان بلس OnePlus، عن إصدار خاص من هاتفها الذكي الذي تم إطلاقه مؤخرا OnePlus 12R، والذي يتميز بتصميم مستوحي من لعبة الفيديو الشهيرة "جينشين إمباكت".

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يعد الإصدار المحدود الجديد جزءًا من التعاون بين شركة وان بلس ومطورة لعبةGenshin Impact، ويتميز بتغييرات في التصميم ويأتي في صندوق مخصص مليء بمجموعة من الملحقات التي تتماشي مع اللعبة.

 

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سعر ومواصفات OnePlus 12R Genshin Impact Edition


ويأتي الهاتف المسمي OnePlus 12R Genshin Impact Edition، في صندوق هدايا مخصص يتضمن دبوس إخراج بطاقة SIM، علي شكل خنجر البرق باللعبة، وحافظة هاتف تحمل صورة كيكينج Keqing وهي شخصية كهربائية قابلة للعب في لعبة الفيديو الشهيرة، وشاحن بقدرة 100 وات على شكل Glinted Lightning، وكابل شحن سريع مخصص على شكل حرف T، كل هذه الملحقات متوفرة باللون البنفسجي، إلى جانب حامل هاتف وملصقات تشيبي مخصصة والشارات المعدنية التذكارية.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition

وبالنسبة لمواصفاته، فهو يتميز بشاشة منحنية من نوع BOE X1 OLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة 1.5K، تبلغ 1240 × 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث ProXDR يبلغ 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+ وDolby Vision وDisplayMate A+، ومعدل سطوع 4500 شمعة، وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition

ويتم تشغيل هاتف وان بلس OnePlus 12R Genshin Impact Edition، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 2، إلى جانب ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5x، ومع ما يصل إلى 256 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 2.2، غير قابلة للتوسيع.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition

ويحزم هاتف وان بلس OnePlus 12R Genshin Impact Edition، بطارية بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع SuperVOOC بقدرة 100 وات.

ويتمتع هاتف OnePlus 12R Genshin Impact Edition بكاميرا خلفية ثلاثية، تضم مستشعر أساسي من نوع Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition

ويتوفر الإصدار المحدود من هاتف وان بلس OnePlus 12R Genshin Impact Edition، للبيع في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 650 دولار (أي ما يعادل 20 ألف جنيه مصري)، للإصدار بسعة 16 + 256 جيجابايت.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition
وان بلس OnePlus OnePlus 12R جينشين إمباكت OnePlus 12R Genshin Impact Edition

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