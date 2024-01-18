وان بلس بتبيع ببلاش.. تخفيض سعر موبايل Ace Racing Edition

يعد OnePlus Ace Racing Edition هاتفا ذكيا من شركة وان بلس، حصريا لأسواق الصين فقط، تم إطلاقه في شهر مايو 2022، على الرغم من أن عمره ما يقرب من عامين، لا يزال الجهاز معروضا للبيع، في الآونة الأخيرة، حصل الهاتف على تخفيضات كبيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر الإصدار بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت من هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition، حاليا للبيع في الصين مقابل سعر 165 دولار (أي ما يعادل 5.098 جنيها مصريا).

في الأصل، كان يباع هذا الجهاز في السوق الصيني مقابل سعر يبدأ من 346 دولار (أي ما يعادل 10.691 جنيها مصريا).

هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition

ومقابل الخصم، حصل المستهلكون الصينيون على هاتف ذكي مدعوم بمعالج ميدياتك Dimesnity 8100 Max، يتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition

وفي المقدمة، يحتوي هاتف وان بلس Ace Racing Edition، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.59 بوصة مع ثقب في الزاوية اليسرى العليا، توفر الشاشة دقة تبلغ 2412 × 1080 بكسل، بجودة عرض FHD +، ومعدل تحديث 120 هرتز.

يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بنظام كاميرا ثلاثي يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويوجد في المقدمة كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition

وتشتمل الميزات الأخرى على نظام تبريد سائل VC، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، ومحرك اهتزاز خطي على المحور السيني، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، ويحزم الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات.