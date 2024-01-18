عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس بتبيع ببلاش.. تخفيض سعر موبايل Ace Racing Edition

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition

يعد OnePlus Ace Racing Edition هاتفا ذكيا من شركة وان بلس، حصريا لأسواق الصين فقط، تم إطلاقه في شهر مايو 2022، على الرغم من أن عمره ما يقرب من عامين، لا يزال الجهاز معروضا للبيع، في الآونة الأخيرة، حصل الهاتف على تخفيضات كبيرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتوفر الإصدار بسعة 12 جيجابايت رام + 256 جيجابايت من هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition، حاليا للبيع في الصين مقابل سعر 165 دولار (أي ما يعادل 5.098 جنيها مصريا).

 

سعر منافس وإمكانات عالية.. وان بلس تطلق هاتفا يقهر شاومي وهونر

ببطارية تدوم لـ44 ساعة.. وان بلس تطلق إيربودز بمواصفات مميزة وسعر رخيص

 

في الأصل، كان يباع هذا الجهاز في السوق الصيني مقابل سعر يبدأ من 346 دولار (أي ما يعادل 10.691 جنيها مصريا).

هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition

مواصفات هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition

ومقابل الخصم، حصل المستهلكون الصينيون على هاتف ذكي مدعوم بمعالج ميدياتك Dimesnity 8100 Max، يتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلي بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition

وفي المقدمة، يحتوي هاتف وان بلس Ace Racing Edition، على شاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.59 بوصة مع ثقب في الزاوية اليسرى العليا، توفر الشاشة دقة تبلغ 2412 × 1080 بكسل، بجودة عرض FHD +، ومعدل تحديث 120 هرتز.

يتميز الجزء الخلفي من الهاتف بنظام كاميرا ثلاثي يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 64 ميجابكسل، ووحدة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويوجد في المقدمة كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition

وتشتمل الميزات الأخرى على نظام تبريد سائل VC، ومكبرات صوت استريو مزدوجة، ومحرك اهتزاز خطي على المحور السيني، ومستشعر بصمة مثبت على الجانب، ويحزم الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات.

هاتف وان بلس OnePlus Ace Racing Edition
وان بلس OnePlus Ace OnePlus Ace Racing Edition هاتف وان بلس تخفيضات كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

قريّب جدا .. مصطفى بكري يعلن نبأ سارًا على الهواء

موضوعات متعلقة

بكاميرا 50 ميجابكسل.. هونر تخطط لإطلاق هاتف جديد بتصميم بورش ديزاين

خبير البورتريه.. أوبو تكشف عن هاتف 5G بكاميرا احترافية

ملوك الفئة الرائدة.. أوبو Find X7 Ultra يتحدي هواوي Mate 60 Pro

بإمكانات خرافية وأداء جبار.. أسوس تطلق هواتف ألعاب ASUS ROG Phone 8

سعره رخيص.. شاومي تطلق موبايل 5G بكاميرا 200 ميجابكسل

تحذير من عمليات احتيال خطيرة تكتسح واتساب.. تسيطر على هاتفك لسرقة فلوسك

خلال ساعات.. كيف تشاهد حدث إطلاق سلسلة سامسونج Galaxy S24 مباشرة

لمحدودي الدخل.. موبايل اقتصادي من موتورولا بكاميرا 50 ميجابكسل

ترشيحاتنا

مرموش يدرك التعادل .. وقدوس يعزز تقدم غانا

أمين الفتوى: الزوج لازم يفسح زوجته مرة في الأسبوع

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

حشرة كبيرة.. ياسمين صبري تتعرض لموقف صعب في كواليس أبو نسب|فيديو

عملة الحكمدار توقع تاجر الهيروين في دار السلام.. مفاجأة معاون مباحث قسم الشرطة

المصل واللقاح: لا يوجد وباء يدعى x.. وتخويف المواطنين يدعو للتعجب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

بالأحمر الجريء .. فرح الزاهد تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ