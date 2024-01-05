ببطارية تدوم لـ44 ساعة.. وان بلس تطلق إيربودز بمواصفات مميزة وسعر رخيص

كشفت شركة وان بلس OnePlus، عن أحدث سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Buds 3، إلى جانب الإعلان عن هاتفها الرائد OnePlus Ace 3 في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تتوفر سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من وان بلس OnePlus Buds 3، للبيع في الصين مقابل سعر 63 دولار (أي ما يعادل 1.940 جنيه مصري).

مواصفات سماعة وان بلس OnePlus Buds 3

تأتي سماعة وان بلس الجديدة OnePlus Buds 3، مزودة بتصميم داخل الأذن خفيف الوزن، حيث يبلغ وزن كل طرف 4.8 جراما فقط، تتميز علبة الشحن بشكل دائري ومستطيل مع مؤشر شحن أمامي.

ومن حيث القدرات الصوتية، تتميز سماعة OnePlus Buds 3 بـ “الوحدة المزدوجة المحورية فائقة الوضوح”، والتي تتضمن وحدة صوت جهير مركبة مقاس 10.4 مليميتر، يعمل هذا الإعداد على تحسين جودة الصوت، مما يوفر مستويات عالية واضحة ومفصلة، بالإضافة إلى دعم الصوت جهير عميق وكامل يمتد إلى 15 هرتز.

OnePlus Buds 3

وتتميز سماعات الأذن بامتداد عالي التردد يزيد عن 40 كيلو هرتز، مما يضمن ارتفاعات واضحة ومتجددة الهواء، وتدعم سماعة OnePlus Buds 3 ميزة إلغاء الضوضاء النشط بمقدار 49 ديسيبل، والذي يعتمد على نظام تقليل ضوضاء المكالمات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI من خلال ثلاثة ميكروفونات لالتقاط الصوت.

ويتكيف النظام مع مستويات الضوضاء المختلفة ويقلل بشكل فعال الأصوات غير المرغوب فيها، مما يحقق انخفاضا يصل إلى 99.6% في ضوضاء الخلفية، وبالإضافة إلى ذلك، تدعم سماعات الأذن ترميز LHDC 5.0 Hi-Res، مما يوفر بروتوكول نقل عالي الجودة مع معدل أخذ عينات يبلغ 96 كيلو هرتز وسرعة نقل لاسلكية تبلغ 1 ميجابت في الثانية للحصول على صوت واضح.

وبالنسبة للاعبين، توفر سماعات OnePlus Buds 3 تجربة لعب محسنة مع مؤثرات صوتية مخصصة للعبة، وتوسيع جديد لمجال الصوت، وتأثيرات صوتية مكانية ثلاثية الأبعاد، وزمن وصول منخفض يبلغ 94 مللي ثانية، وتجعل هذه الميزات الأصوات داخل اللعبة، مثل خطوات الأقدام والانفجارات، أكثر وضوحا وغامرة للاعبين.

OnePlus Buds 3

وتوفر سماعات الأذن الجديدة من وان بلس، ما يصل إلى 44 ساعة من الاستخدام مع إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، ويقل عمر البطارية إلى 28 ساعة عند تشغيل الخاصية، كما أنها توفر شحنا سريعا، حيث توفر 10 دقائق فقط من الشحن 7 ساعات من تشغيل الموسيقى.

وتتوافق سماعة OnePlus Buds 3 مع واجهة ColorOS 11.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 7.0، والإصدارات الأحدث، وتتميز بدعم تقنية Bluetooth 5.3 لاتصال مستقر وسلس، بالإضافة إلى ذلك، فإن سماعات الأذن حاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها خيارا مميزا لحالات الاستخدام المتنوعة.

OnePlus Buds 3

سعر سماعة وان بلس OnePlus Buds 3

تتوفر سماعات الأذن OnePlus Buds 3 بلونين هما: الأسود والأزرق، وهي متاحة للحجز المسبق في الصين عبر موقع وان بلس على الإنترنت، وسيتم طرحها بالأسواق بشكل رسمي في 8 يناير، مقابل سعر 63 دولار (أي ما يعادل 1.940 جنيه مصري).