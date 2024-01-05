عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية تدوم لـ44 ساعة.. وان بلس تطلق إيربودز بمواصفات مميزة وسعر رخيص

OnePlus Buds 3
OnePlus Buds 3

كشفت شركة وان بلس OnePlus، عن أحدث سماعات الأذن اللاسلكية OnePlus Buds 3، إلى جانب الإعلان عن هاتفها الرائد OnePlus Ace 3 في الصين.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تتوفر سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة من وان بلس OnePlus Buds 3، للبيع في الصين مقابل سعر 63 دولار (أي ما يعادل 1.940 جنيه مصري).

 

موبايل وان بلس Ace 2 Pro يتلقى أندرويد 14

مقارنة مواصفات وان بلس 12 و فيفو iQOO 12.. ما الفرق؟

 

مواصفات سماعة وان بلس OnePlus Buds 3

تأتي سماعة وان بلس الجديدة OnePlus Buds 3، مزودة بتصميم داخل الأذن خفيف الوزن، حيث يبلغ وزن كل طرف 4.8 جراما فقط، تتميز علبة الشحن بشكل دائري ومستطيل مع مؤشر شحن أمامي.

ومن حيث القدرات الصوتية، تتميز سماعة OnePlus Buds 3 بـ “الوحدة المزدوجة المحورية فائقة الوضوح”، والتي تتضمن وحدة صوت جهير مركبة مقاس 10.4 مليميتر، يعمل هذا الإعداد على تحسين جودة الصوت، مما يوفر مستويات عالية واضحة ومفصلة، بالإضافة إلى دعم الصوت جهير عميق وكامل يمتد إلى 15 هرتز.

OnePlus Buds 3

وتتميز سماعات الأذن بامتداد عالي التردد يزيد عن 40 كيلو هرتز، مما يضمن ارتفاعات واضحة ومتجددة الهواء، وتدعم سماعة OnePlus Buds 3  ميزة إلغاء الضوضاء النشط بمقدار 49 ديسيبل، والذي يعتمد على نظام تقليل ضوضاء المكالمات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي AI من خلال ثلاثة ميكروفونات لالتقاط الصوت.

ويتكيف النظام مع مستويات الضوضاء المختلفة ويقلل بشكل فعال الأصوات غير المرغوب فيها، مما يحقق انخفاضا يصل إلى 99.6% في ضوضاء الخلفية، وبالإضافة إلى ذلك، تدعم سماعات الأذن ترميز LHDC 5.0 Hi-Res، مما يوفر بروتوكول نقل عالي الجودة مع معدل أخذ عينات يبلغ 96 كيلو هرتز وسرعة نقل لاسلكية تبلغ 1 ميجابت في الثانية للحصول على صوت واضح.

وبالنسبة للاعبين، توفر سماعات OnePlus Buds 3 تجربة لعب محسنة مع مؤثرات صوتية مخصصة للعبة، وتوسيع جديد لمجال الصوت، وتأثيرات صوتية مكانية ثلاثية الأبعاد، وزمن وصول منخفض يبلغ 94 مللي ثانية، وتجعل هذه الميزات الأصوات داخل اللعبة، مثل خطوات الأقدام والانفجارات، أكثر وضوحا وغامرة للاعبين.

OnePlus Buds 3

وتوفر سماعات الأذن الجديدة من وان بلس، ما يصل إلى 44 ساعة من الاستخدام مع إيقاف تشغيل ميزة إلغاء الضوضاء، ويقل عمر البطارية إلى 28 ساعة عند تشغيل الخاصية، كما أنها توفر شحنا سريعا، حيث توفر 10 دقائق فقط من الشحن 7 ساعات من تشغيل الموسيقى.

وتتوافق سماعة OnePlus Buds 3 مع واجهة ColorOS 11.0 المستندة إلى نظام التشغيل Android 7.0،  والإصدارات الأحدث، وتتميز بدعم تقنية Bluetooth 5.3 لاتصال مستقر وسلس، بالإضافة إلى ذلك، فإن سماعات الأذن حاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعلها خيارا مميزا لحالات الاستخدام المتنوعة.

OnePlus Buds 3

سعر سماعة وان بلس OnePlus Buds 3

تتوفر سماعات الأذن OnePlus Buds 3 بلونين هما: الأسود والأزرق، وهي متاحة للحجز المسبق في الصين عبر موقع وان بلس على الإنترنت، وسيتم طرحها بالأسواق بشكل رسمي في 8 يناير، مقابل سعر 63 دولار (أي ما يعادل 1.940 جنيه مصري).

وان بلس سماعات الأذن OnePlus Buds 3 سماعة وان بلس سعر سماعة OnePlus Buds 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

موضوعات متعلقة

إمكانات جبارة وتصميم شيك.. هونر تطلق موبايل للألعاب بسعر منافس

آبل تسحب تحديث iOS 17.3 بعد إطلاقه بساعات.. اعرف السبب

يستحق الشراء.. موبايل 5G جديد من سامسونج بمواصفات وأسعار منافسة

بدون ضبط مصنع.. 3 طرق سهلة لفتح قفل هاتف هواوي Huawei

تشتري ريلمي GT 5 ولا هونر Honor 90 GT.. مقارنة هتكشفلك الفرق

تصميم فاخر وإمكانات جبارة.. فيفو تتحدي الجميع بسلسلة Vivo X100

شاومي تطلق هاتفها الأحدث لشبكات 5G بأسعار ومواصفات منافسة

4 تغييرات ضخمة قادمة إلى واتساب في 2024.. لازم تعرفها

ترشيحاتنا

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

في دقائق.. تعرف على طرق تقديم بلاغ أمام النيابة الإدارية

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في ليلة عيد الميلاد المجيد

أحد مزامير آل داود.. 53 عاما على رحيل الشيخ عبد العظيم زاهر

أخبار السيارات.. اركب عربية كسر زيرو بأفضل سعر.. أرخص سيارة تقدمها جاك.. بـ 33 ألف جنيه اشتري هذه السيارة.. رينو ستيب واي 2016 أوتوماتيك للبيع

اتجه إلى البنك فورا| السر وراء طرح شهادات الإدخار الجديدة.. و460 مليار جنيه في حسابات العملاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. سارة سلامة وشقيقتها يقران ضجة على السوشيال ميديا

بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

إسعاد يونس وعنبة وفرح الزاهد في العرض الخاص لعصابة عظيمة

أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

فيديو

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ