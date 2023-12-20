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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل وان بلس Ace 2 Pro يتلقى أندرويد 14

هاتف وان بلس OnePlus
هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، الإصدار الثابت من واجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 14، لجهاز OnePlus Ace 2 في الصين، والآن، يتلقى كل من OnePlus Ace 2 Pro وOnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact Edition تحديث ColorOS 14 المستند إلى Android 14.

ميزات ColorOS 14:

- تصميم Aqua Dynamic لواجهة المستخدم.
- يقوم نظام Aquamorphic Coloring بضبط المحتوى بناءً على الوقت من اليوم.
- نمط Go Green الجديد للعرض دائمًا.
- تتكيف ملصقات Bitmoji بناءً على الموقع والسياق.
- تمت ترقية محرك Trinity لتحسين الأداء وعمر البطارية.
- يوفر تنشيط ROM ما يصل إلى 20 جيجابايت من مساحة التخزين.
- تنشيط ذاكرة الوصول العشوائي رام لتعدد المهام بشكل أكثر سلاسة.
- يعمل تنشيط وحدة المعالجة المركزية على تحسين عمر البطارية.
- يعمل Picture Keeper لتعزيز خصوصية الصور والفيديو.
- تعمل تقنية Smart Image Matting لقص الصور بشكل دقيق.
- تعمل خاصية Smart Touch على اختيار المحتوى وتخزينه.
- تكامل Snapchat مع اختصار شاشة القفل.

 

قبل إطلاقه عالميا.. اعرف مميزات وسعر تحفة وان بلس OnePlus 12

وان بلس تزود هذه الهواتف بـ أندرويد 14

 

 

وللحصول على آخر تحديث، تأكد من أن جهازك يعمل بأحدث إصدار من ColorOS 13.1.1.552. ثم انتقل إلى إعدادات الجهاز> ثم حول>ثم اضغط على معلومات الإصدار> ثم حدد الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا حدد الإصدار المبكر ColorOS 14 Official> ثم حدد “قرأت سياسة الخصوصية”> ثم قدم الآن، بعد التقديم مباشرة، تحقق من وجود تحديثات، وسيكون الإصدار الرسمي من ColorOS 14 متاحا على جهازك.

ColorOS 14

مواصفات OnePlus Ace 2 Pro

ويتميز هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.74 بوصة، وجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1240 × 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، يبلغ سطوعها النموذجي 550 شمعة ويبلغ أقصى سطوعها 680 شمعة، ويأتي الهاتف مع طبقة حماية من زجاج Asahi Glass.

ويتمتع هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro، بواسطة معالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بمعمارية 4 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي رام، ومع ما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 2.2، غير قابلة للتوسيع.

ويحزم هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع SuperVOOC بقدرة 150 وات.
 

هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro
وان بلس أندرويد 14 ميزات ColorOS 14 تحديث ColorOS 14 OnePlus Ace 2 Pro

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