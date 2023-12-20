موبايل وان بلس Ace 2 Pro يتلقى أندرويد 14

أطلقت شركة وان بلس OnePlus، الإصدار الثابت من واجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 14، لجهاز OnePlus Ace 2 في الصين، والآن، يتلقى كل من OnePlus Ace 2 Pro وOnePlus Ace 2 Pro Genshin Impact Edition تحديث ColorOS 14 المستند إلى Android 14.

ميزات ColorOS 14:

- تصميم Aqua Dynamic لواجهة المستخدم.

- يقوم نظام Aquamorphic Coloring بضبط المحتوى بناءً على الوقت من اليوم.

- نمط Go Green الجديد للعرض دائمًا.

- تتكيف ملصقات Bitmoji بناءً على الموقع والسياق.

- تمت ترقية محرك Trinity لتحسين الأداء وعمر البطارية.

- يوفر تنشيط ROM ما يصل إلى 20 جيجابايت من مساحة التخزين.

- تنشيط ذاكرة الوصول العشوائي رام لتعدد المهام بشكل أكثر سلاسة.

- يعمل تنشيط وحدة المعالجة المركزية على تحسين عمر البطارية.

- يعمل Picture Keeper لتعزيز خصوصية الصور والفيديو.

- تعمل تقنية Smart Image Matting لقص الصور بشكل دقيق.

- تعمل خاصية Smart Touch على اختيار المحتوى وتخزينه.

- تكامل Snapchat مع اختصار شاشة القفل.

وللحصول على آخر تحديث، تأكد من أن جهازك يعمل بأحدث إصدار من ColorOS 13.1.1.552. ثم انتقل إلى إعدادات الجهاز> ثم حول>ثم اضغط على معلومات الإصدار> ثم حدد الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا حدد الإصدار المبكر ColorOS 14 Official> ثم حدد “قرأت سياسة الخصوصية”> ثم قدم الآن، بعد التقديم مباشرة، تحقق من وجود تحديثات، وسيكون الإصدار الرسمي من ColorOS 14 متاحا على جهازك.

ColorOS 14

مواصفات OnePlus Ace 2 Pro

ويتميز هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.74 بوصة، وجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1240 × 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وتقنية HDR10+، يبلغ سطوعها النموذجي 550 شمعة ويبلغ أقصى سطوعها 680 شمعة، ويأتي الهاتف مع طبقة حماية من زجاج Asahi Glass.

ويتمتع هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro، بواسطة معالج قوي من نوع Snapdragon 8 Gen 2 بمعمارية 4 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 12 أو 16 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي رام، ومع ما يصل إلى 1 تيرابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 2.2، غير قابلة للتوسيع.

ويحزم هاتف وان بلس OnePlus Ace 2 Pro، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع SuperVOOC بقدرة 150 وات.

