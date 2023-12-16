طرحت شركة وان بلس OnePlus، تحديث OxygenOS 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 14 من جوجل، لعدة إصدارات من أحدث هواتفها الذكية بالأسواق.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، فإن هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 Lite 5G، تلقى تحديث OxygenOS 14 المستند إلى نظام التشغيل Android 14 في السوق الهندية، ويضيف التحديث الجديد إلى الهاتف ميزة Aqua Dynamics، ويجلب File Dock، ويحسن الهاتف المستنسخ، ويحسن الرف، ويحسن إدارة الأذونات المتعلقة بالصور والفيديو، وغيرها المزيد.

وان بلس تزود هذه الهواتف بـ أندرويد 14

وقدمت وان بلس تحديثا جديدا للهواتف الذكية OnePlus 11 وOnePlus 8T، ويضيف التحديث الجديد تصحيحا أمنيا لشهر ديسمبر 2023 لكلا الهاتفين، إلى جانب بعض التحسينات والميزات الإضافية لجهاز OnePlus 11.

ويتلقى هاتف OnePlus 11 تحديث OxygenOS 14.0.0.304 الجديد، الذي يدمج أحدث تصحيح أمني لتعزيز أمان النظام ويصلح العديد من المشكلات الأخرى، ويهدف التحديث إلى تعزيز استقرار النظام وأدائه.

من ناحية أخرى، تلقى هاتف OnePlus 8T تحديث OxygenOS 13.1.0.583، الذي يجلب تصحيح أمان أندرويد جديد لتعزيز أمان النظام، وسيتم طرح التحديث على نطاق أوسع في الأيام القليلة المقبلة.

OnePlus 11

مواصفات OnePlus Nord CE 3 Lite

ويتميز هاتف وان بلس Nord CE 3 Lite بشاشة من نوع LCD بقياس 6.72 بوصة، وجودة عرض FHD+، كما تتميز الشاشة بأبعاد 20:9، وعمق ألوان 8 بت، وتدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل لمس 240 هرتز، يبلغ سطوعها النموذجي 550 شمعة ويبلغ أقصى سطوعها 680 شمعة، ويدعم الهاتف طبقة حماية من Gorilla Glass.

ويتمتع هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 Lite، بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر أساسي من نوع ISOCELL HM6 بدقة 108 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة بدقة 12 ميجابكسل، وتحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

ويتم هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 Lite، بواسطة معالج قوي من نوع Snapdragon 695 بمعمارية 6 نانومتر، إلى جانب ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة وصول عشوائي رام، مع إضافة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية، ومع ما يصل إلى 128 أو 256 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 2.2، قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD حتي ما يصل إلى 1 تيرابايت.

ويحزم هاتف وان بلس OnePlus Nord CE 3 Lite، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مع شحن سريع SuperVOOC بقدرة 67 وات، وتقول وان بلس إنه قادر على شحن ما يصل إلى 80% في غصون 30 دقيقة.