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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Reno 10 Pro Plus يتلقي أندرويد 14 من أوبو

هاتف أوبو Reno 10
هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus

تقدم شركة أوبو Oppo، بشكل مستمر تحديثات واجهة النظام ColorOS 14 لسلسلة هواتفها الذكية المتوافقة مع أندرويد 14 من تشكيلة الفئة المتوسطة Oppo Reno.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، حصل هاتف أوبو الرائد Reno 10 Pro Plus، على الإصدار المستقر من واجهة المستخدم ColorOS 14 في الهند، وذلك إلى جانب هاتف Oppo Reno 10 Pro المؤهل للحصول على التحديث التجريبي ColorOS 14 2nd Beta، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14.

 

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التحديث الرسمي لهاتف أوبو Reno 10 Pro Plus

بعد الإعلان عن ColorOS 14 قبل شهر، طرحت شركة أوبو الإصدار المستقر من واجهة النظام لهاتف Reno 10 Pro Plus، حيث يمكن للمستخدمين في الهند الحصول على التحديث وتنزيل وتثبيت أحدث إصدار ثابت من ColorOS على أجهزتهم الخاصة.

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus، بشاشة من نوع AMOLED يبلغ قياسها 6.74 بوصة، وبدقة 1240 × 2772 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية HDR10+، تتمتع بطبقة حماية من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

ويعمل هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8+ Gen 1، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus، بـ 4 كاميرات الأساسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التقريب البصري OIS، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي.

ويحتوي هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus، على بطارية بقوة 4700 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 وات، ويتم شحن الهاتف عبر منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0.

هاتف أوبو Reno 10 Pro Plus
أوبو OPPO ColorOS 14 أندرويد 14 Reno 10 Pro Plus

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