مميزات ColorOS 14.. هواتف أوبو المؤهلة للحصول على أندرويد 14

طرحت شركة أوبو Oppo، الإصدار التجريبي العالمي من واجهة المستخدم ColorOS 14 المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14 في دول معينة، وسيكون هاتف Find N2 Flip أول من يحصل على الإصدار الثابت في منتصف نوفمبر الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تجلب واجهة المستخدم الأحدث ColorOS 14، مجموعة من المزايا المتطورة للإصدارات العالمية من هواتف أوبو من بينها ما يلي:

مميزات واجهة أوبو ColorOS 14

تتميز واجهة النظام ColorOS 14، fمحرك Trinity الذي تمت تحسينه، حيث يقوم نظام تنشيط ذاكرة الوصول العشوائيROM Vitalization بضغط بيانات التطبيقات والملفات لتوفير ما يصل إلى 20 جيجابايت من مساحة التخزين على هاتف نموذجي.

ويقوم تنشيط ذاكرة الوصول العشوائي RAM Vitalization، باستبدال آلية ذاكرة الوصول العشوائي رام لنظام أندرويد بآلية أكثر مهارة، خاصة في الاحتفاظ بتطبيقات الخلفية في ذاكرة الوصول العشوائي رام، المكون الثالث والأخير هو تنشيط وحدة المعالجة المركزية، يوازن بين أداء الشريحة واستخدام الطاقة.

وكما تتميز واجهة أوبو ColorOS، بنظام شحن ذكي يستخدم خوارزمية الذكاء الاصطناعي لتعيين تيار الشحن بناءً على ما إذا كنت تستخدم الهاتف وكيف تستخدمه، ويهدف هذا إلى تقليل تآكل البطارية.

وإضافة أوبو حل النسخ الاحتياطي للصور Picture Keeper إلى قائمة ميزات الخصوصية، يضيف هذا إذنا إضافيا للوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو المحددة على جهازك، ويمكن لـ Smart Image Matting الآن قص أجزاء من الصور أو إطار ثابت من الصورة.

وكما تتيح تقنية Smart Touch الجديدة على تحديد النصوص والصور ومقاطع الفيديو من التطبيقات الأصلية وتطبيقات الطرف الثالث وجمعها في File Dock، ويشبه File Dock الحافظة التي تتيح لك تخزين المحتوى لاستخدامه لاحقا، وتتم مزامنة هذا بين أجهزة ColorOS، لذا فإن الأشياء التي قمت بحفظها باستخدام Smart Touch.

ومع واجهة أوبو ColorOS 14، يحصل مستخدمو تطبيق سناب شات، على اختصار مخصص لشاشة القفل للوصول بشكل أسرع، بالإضافة تحديثات سريعة حول الرسائل والحالات الجديدة وحتى موقع أقرب أصدقائك.

وأضافت شركة أوبو نمط Go Green الجديد إلى شاشة Always On Display، يمكنك أيضا استخدام ملصقات Bitmoji التي سيتم تحديثها تلقائيا على مدار اليوم بناءً على مكان تواجدك وما تفعله والطقس والسياق الآخر.

هواتف أوبو المؤهلة للحصول على أندرويد 14

أوضحت شركة أوبو الجدول الزمني لطرح الإصدار التجريبي العالمي من ColorOS 14، والتي جاءت كالآتي:

- أكتوبر 2023:

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Reno10 Pro+ 5G

Oppo Reno8 Pro 5G

Oppo A77

- نوفمبر 2023:

Oppo Find X3 Pro 5G

Oppo Reno10 Pro 5G

Oppo Reno10 5G

Oppo Reno8 5G

Oppo Reno8 T 5G

Oppo Reno8

Oppo Reno8 T

Oppo Reno7

Oppo F23 5G

Oppo F21s Pro 5G

Oppo F21 Pro

Oppo A98 5G

Oppo A78 5G

Oppo A77s

- ديسمبر 2023:

Oppo A77 5G

Oppo K10 5G

- يناير 2024:

Oppo A78

Oppo A77 58

- أبريل 2024:

Oppo Reno8z 5G

Oppo F21s Pro 5G

Oppo A96 5G